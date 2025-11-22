Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο «Καμπ Νόου»: Οι 909 ημέρες, τα γενέθλια του ιδρυτή της και τα ντεμπούτα

Το Σάββατο (22/11, 17:15) η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Αθλέτικ Μπιλμπάο σε ένα παιχνίδι, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλη τη Βαρκελώνη. Ο λόγος; Θα είναι το πρώτο παιχνίδι στο οποίο η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο «Καμπ Νόου» μετά από 909 ημέρες μακριά από το... σπίτι της.

Το περιβάλλον, βέβαια σίγουρα δεν θα είναι ιδανικό: το γήπεδο επιστρέφει γεμάτο σκαλωσιές, εκτεθειμένα δομικά στοιχεία και διαδρόμους που ακόμη μυρίζουν φρέσκο τσιμέντο θυμίζοντας περισσότερο εργοτάξιο. Κι όμως, είναι σπάνιο ένα στάδιο που βρίσκεται σε πλήρη ανακαίνιση να έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλο ενθουασιασμό!

Πρόκειται ουσιαστικά για μία μερική επιστροφή - με 45.041 φιλάθλους να γεμίζουν τη Νότια Κερκίδα, την Κεντρική και την Πλάγια, όπως ορίζει το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβόυλιο Σχέδιο 1Β. Παρ' όλα αυτά, η επιστροφή είναι βαθιά φορτισμένη σε συναισθηματικό, αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο.

Επιπλέον, η μεγάλη αυτή μέρα συμπίπτει με τα γενέθλια του ιδρυτή Ζοάν Γκαμπέρ, που γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1877. Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα ανέβαιναν στο «Μονζουίκ» για να στηρίξουν την ομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα βιώσουν ένα ανεπανάληπτο συναίσθημα επιστρέφοντας στις πύλες του ιστορικού γηπέδου. Φυσικά, οι εργασίες δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του 2027, δηλαδή πάνω από έναν χρόνο αργότερα σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η εορταστική ατμόσφαιρα και τα πολυαναμενόμενα ντεμπούτα

Ο σύλλογος έχει οργανώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ώστε η μέρα να αποκτήσει γιορτινό χαρακτήρα. Οι θύρες θα ανοίξουν δύο ώρες νωρίτερα, ενώ πριν από τη σέντρα θα εμφανιστούν οι Figa Flawas η χορωδία «Orfeó Català». Στο ημίχρονο, θα ακολουθήσει ένα ξεχωριστό σόου από τους «The Tyets». Παράλληλα, έχει ζητηθεί από τους φιλάθλους να ντυθούν στα χρώματα της Μπαρτσελόνα.

TORNEM A CASA. SPOTIFY CAMP NOU. pic.twitter.com/atgB3ZnjNO — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 21, 2025

Ο Χάνσι Φλικ, μαζί με αρκετούς παίκτες όπως οι Ζοάν Γκαρθία, Πάου Κουμπαρσί, Μαρτίν Κασάδο, Μπερνάλ, Φερμίν Λόπες, Ντάνι Όλμο και Ρούνι Μπαρντατζί, θα ζήσουν επίσης τη δική τους ξεχωριστή στιγμή, καθώς θα αγωνιστούν για πρώτη φορά σε επίσημο ματς στο «Καμπ Νόου».

«Παίξαμε σε ένα γήπεδο που δεν ήταν δικό μας. Το Μοντζουίκ ήταν καλό, αλλά δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Το Καμπ Νόου θα είναι μεγάλη βοήθεια για όσα έρχονται», ανέφερε ο Λαμίν Γιαμάλ. Όσο για τον νεαρό επιθετικό, αυτό θα αποτελέσει μόλις το δεύτερο παιχνίδι του στο... πραγματικό σπίτι των νταμπλούχων Ισπανίας, αφού είχε αγωνιστεί για επτά λεπτά στις 29 Απριλίου του 2023, στη νίκη με 4-0 απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις.