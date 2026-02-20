Η Μπενφίκα ξεκινά έρευνα για ρατσιστική συμπεριφορά δυο οπαδών της στον Βινίσιους (video)

Η αναμέτρηση για τα playoff του Champions League ανάμεσα στην Μπενφίκα και την Ρεάλ Μαδρίτης στιγματίστηκε από μια καταγγελία του Βινίσιους Τζούνιορ. Η αναμέτρηση διακόπηκε για έντεκα λεπτά μετά το γκολ που πέτυχε ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής καθώς κατήγγειλε στον διαιτητή του αγώνα πως ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι του επιτέθηκε ρατσιστικά. Η UEFA φαίνεται πως έχει αρχίσει ήδη τις έρευνες, όπως και η πορτογαλική ομάδα, η οποία ξεκίνησε να ερευνά κάποιους οπαδούς της.

🚨 BREAKING: A source at Benfica stated that there are NO plans to investigate fans racially abusing Viní Jr. @MarioCortegana @TheAthleticFC



Pathetic and embarrassing. pic.twitter.com/SwDWcpc1jP — Madrid Zone (@theMadridZone) February 19, 2026

Συγκεκριμένα η Μπενφίκα ανακοίνωσε πως έχει ξεκινήσει έρευνα για δυο οπαδούς της που παρουσιάζονται σε βίντεο να κάνουν ρατσιστικές χειρονομίες απέναντι στον Βινίσιους Τζόυνιορ. Μάλιστα εκπρόσωπος του συλλόγου μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα άτομα είναι μέλη της Μπενφίκα, ενδέχεται να κινηθεί διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στη διαγραφή τους.

Το επίμαχο βιντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ενώ αναδημοσιεύτηκε και από τον πρώην αμυντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρίο Φέρντιναντ.