Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Instagram Διακοπές

Η Μπέριλ Μακ Κίσικ ξεκίνησε διακοπές και... κολάζει

Η σύζυγος του Σακίλ Μακ Κίσικ ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές και με μια δημοσίευσή της... έριξε το Instagram.

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Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων τελείωσαν και έτσι η Μπέριλ Μακ Κίσικ έφυγε από τις κερκίδες και έπιασε τα yacht και τις παραλίες.

Η σύντροφος του Σακίλ Μακ Κίσικ αφού τελείωσαν οι πανηγυρισμοί σε αυτή την άκρως επιτυχημένη χρονιά για τον Ολυμπιακό, ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές και φρόντισε να το κάνει γνωστό στους ακολούθους της στο Instagram.

Η σέξι Αμερικάνα ανέβασε μερικές φωτογραφίες επάνω από ένα σκάφος, με ένα άκρως αποκαλυπτικό ρόζ μαγιό και προκάλεσε αναστάτωση στους ακολούθους της, όπως το έχει κάνει πολλέ φορές με την σέξι και ελκυστική παρουσία της.

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Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Instagram Διακοπές

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