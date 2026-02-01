«Η Μπεσίκτας κατέθεσε πρόταση για τον Τσιμίκα και πιέζει τη Λίβερπουλ»

Η Κωνσταντινούπολη προβάλλει ως ο πιθανότερος επόμενος σταθμός στην καριέρα του Κώστα Τσιμίκα. Ο διεθνής μπακ, που ανήκει στη Λίβερπουλκαι αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρόμα, βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μπεσίκτας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά δημοσιεύματα, οι «Αετοί» της Κωνσταντινούπολης έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία τόσο με τον Τσιμίκα όσο και με τον Ντέβις Βάσκεθ της Βαλένθια, με τη διοίκηση να καλείται πλέον να αποφασίσει ποια από τις δύο περιπτώσεις θα προχωρήσει σε τελική συμφωνία.

Μάλιστα, στην Τουρκία τονίζεται πως αυτή τη στιγμή η Μπεσίκτας «φουλάρει» για την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς μπακ, αναμένοντας την απάντηση της Λίβερπουλ στην πρόταση που έχει καταθέσει. Παράλληλα, στη Ρόμα υπάρχει έντονη ανάγκη για αποσυμφόρηση του ρόστερ και μείωση του μισθολογικού κόστους, ενόψει των προθεσμιών που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό του συλλόγου.

Οι επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές αναμένεται να ενταθούν μέσα στις επόμενες 72 ώρες, καθώς στόχος είναι να ξεκαθαρίσει εάν μπορεί να ολοκληρωθεί η μετακίνηση πριν από το φινάλε της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.