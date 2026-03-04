Η Μπέττυ Μπαζιάνα στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο πλευρό της Μάγδας Φύσσα

Το παρών στο Εφετείο Αθηνών έδωσε το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου η Μπέττυ Μπαζιάνα προκειμένου να παρακολουθήσει τη δίκη των μελών της Χρυσής Αυγής.

Καθισμένη στο ακροατήριο, πίσω από τη Μάγδα Φύσσα, η σύζυγος του Αλέξη Τσίπρα παρακολούθησε την ετυμηγορία του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που δίκασε σε δεύτερο βαθμό την αιματηρή πολυετή δράση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Eurokinissi

Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπέττυ Μπαζιάνα έχει παρακολουθήσει από κοντά τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου ενώ έχει δείξει τη στήριξή της στη μητέρα του δολοφονηθέντος από μέλη της Χρυσής Αυγής, Παύλο Φύσσα.

Η ετυμηγορία του Εφετείου

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης ένοχοι κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολίακος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Ένοχοι για ένταξη κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης.

Μεταξύ των υπολοίπων κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής και ο πυρηνάρχης Νίκαιας Γιώργος Πατέλης.