Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον λόγο πίσω από τις ημίγυμνες εμφανίσεις της

Για χρόνια, η Μπιάνκα Σενσόρι έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα με τις προκλητικές δημόσιες εμφανίσεις της, συχνά σχεδόν γυμνή, μετατρέποντας κάθε της εμφάνιση σε viral γεγονός.

Πολλοί τη χαρακτήρισαν «μαριονέτα» του συζύγου της, Κάνιε Γουεστ, άλλοι απλώς ένα ακόμη πρόσωπο της ποπ κουλτούρας που ζει από την πρόκληση. Για πρώτη φορά, όμως, η ίδια δίνει τη δική της απάντηση, μέσα από μια ιδιαίτερη, σχεδόν περφόρμανς, συνέντευξη στο «Interview Magazine», αποκαλύπτοντας τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την εικόνα της.

Με αφορμή την πρώτη της επίσημη performance στη Σεούλ, η 30χρονη Αυστραλή καλλιτέχνιδα και αρχιτέκτονας εξηγεί πως το γυμνό σώμα δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε εργαλείο πρόκλησης. «Η σεξουαλικότητα είναι συμπτωματική. Δεν είναι το νόημα», σημειώνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το γυναικείο σώμα «δεν είναι εγγενώς σεξουαλικό – αυτό είναι ένα πολιτισμικό φίλτρο που του επιβάλλεται».

Η Σενσόρι βλέπει τις ημίγυμνες εμφανίσεις της ως μια μορφή καλλιτεχνικής «ανάκτησης». Όπως εξηγεί, πρόκειται για έναν τρόπο να επανακτήσει τον έλεγχο της εικόνας της, σε έναν κόσμο όπου «μια γυναίκα στη δημόσια σφαίρα αναγκάζεται να βλέπει εκδοχές του εαυτού της να πολλαπλασιάζονται χωρίς τη συγκατάθεσή της». Αντί να αντιδρά, επιλέγει να «σμιλεύσει» η ίδια αυτές τις εκδοχές.

Η πολυσυζητημένη εμφάνισή της στα Grammy του 2025, όταν άφησε το παλτό της στο κόκκινο χαλί αποκαλύπτοντας ένα σχεδόν ανύπαρκτο φόρεμα, αποτέλεσε μια συνειδητή δήλωση. Όχι πρόκληση για την πρόκληση, αλλά μια πράξη έκθεσης απέναντι σε μια κοινωνία που την παρακολουθεί αδιάκοπα. «Θέλετε ένα κομμάτι μου; Πάρτε τα όλα», είναι το άτυπο μήνυμα που πολλοί διάβασαν στην κίνησή της.

Όσο για το πώς ελέγχει τελικά το αφήγημα γύρω από το όνομά της; Η απάντησή της είναι λιτή και αποκαλυπτική: «Με τη σιωπή».