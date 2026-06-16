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Η Μπόνι Τάιλερ ξύπνησε από το τεχνητό κώμα

Ωστόσο, η κατάστασή της Βρετανίδας τραγουδίστριας παραμένει σοβαρή

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA/Moncho Fuentes
ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA/Moncho Fuentes
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Ύστερα από πέντε εβδομάδες, η Βρετανίδα τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ ξύπνησε από το τεχνητό κώμα, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/6) ένας εκπρόσωπός της.

«Η Μπόνι δεν βρίσκεται πλέον σε κώμα, αλλά παραμένει σοβαρά άρρωστη και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) νοσοκομείου στην Πορτογαλία», δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ο εκπρόσωπος της Τάιλερ.

Οι θεράποντες ιατροί παραμένουν αισιόδοξοι πως η 75χρονη τραγουδίστρια - η οποία μεσουράνησε τη δεκαετία του 1980 με την μπαλάντα «Total Eclipse of the Heart» - θα αναρρώσει πλήρως, αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Μπόνι Τάιλερ, η τραγουδίστρια με την (βραχνή) φωνή και σύμβολο της ποπ της δεκαετίας του 1980, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, στις αρχές Μαΐου, για επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

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