Η Μπόνι Τάιλερ ξύπνησε από το τεχνητό κώμα

Ύστερα από πέντε εβδομάδες, η Βρετανίδα τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ ξύπνησε από το τεχνητό κώμα, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/6) ένας εκπρόσωπός της.



«Η Μπόνι δεν βρίσκεται πλέον σε κώμα, αλλά παραμένει σοβαρά άρρωστη και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) νοσοκομείου στην Πορτογαλία», δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ο εκπρόσωπος της Τάιλερ.



Οι θεράποντες ιατροί παραμένουν αισιόδοξοι πως η 75χρονη τραγουδίστρια - η οποία μεσουράνησε τη δεκαετία του 1980 με την μπαλάντα «Total Eclipse of the Heart» - θα αναρρώσει πλήρως, αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Μπόνι Τάιλερ, η τραγουδίστρια με την (βραχνή) φωνή και σύμβολο της ποπ της δεκαετίας του 1980, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, στις αρχές Μαΐου, για επείγουσα χειρουργική επέμβαση.