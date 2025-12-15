Η Μπρέντφορντ εξετάζει σοβαρά τον Καλοσκάμη σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις με την φανέλα της ΑΕΚ, όπως και με την εθνική νέων, στον δρόμο για το Euro u21.

Σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα tuttomercatoweb, ο μέσος της Ένωσης παρακολουθείται στενά από την Μπρέντφορντ. Η αγγλική ομάδα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του νεαρού χαφ, ενώ την ίδια στιγμή, όπως αναφέρεται, ενδιαφέρον έχουν δείξει και ομάδες της Serie A, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές ποιες τον παρακολουθούν. Ο 20χρονος την φετινή χρονιά έχει πραγματοποιήσει 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας καταφέρει να βρει δίχτυα 3 φορές, ενώ παράλληλα έχει μοιράσει και 2 ασίστ.

Σε περίπτωση που ο Καλοσκάμης μετακομίσει στην Αγγλία και την Μπρέντφορντ, θα είναι ο τέταρτος Έλληνας την Πρέμιερ Λιγκ, μετά τον Μαυροπάνο και τους Κωστούλα-Τζίμα που μετακόμισαν φέτος στην Μπράιτον.