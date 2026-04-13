Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εισήχθη οικειοθελώς σε κέντρο αποκατάστασης του Λος Άντζελες

Σε κέντρο αποκατάστασης για τουλάχιστον πέντε εβδομάδες εισήχθη την Κυριακή 12 Απριλίου η διάσημη ποπ τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς ύστερα από τη σύλληψής για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ.

Σύμφωνα με το Associated Press, η 44χρονη «πριγκίπισσα της ποπ» εισήχθη οικειοθελώς όπως αναφέρεται σε email που έλαβε το πρακτορείο από συνεργάτη της.

Υπενθυμίζεται ότι,η Σπίαρς συνελήφθη στις 5 Μαρτίου, όταν αστυνομικοί στην Καλιφόρνια έλαβαν αναφορά για μια BMW που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και «ακανόνιστα» στον αυτοκινητόδρομο US 101, στην κομητεία Βεντούρα, κοντά στα όρια με την κομητεία του Λος Άντζελες.

Στη συνέχεια συνελήφθη με την κατηγορία της «οδήγησης υπό την επήρεια συνδυασμού ναρκωτικών και αλκοόλ» και μεταφέρθηκε στις φυλακές της κομητείας Βεντούρα, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα ενώ αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου.

Τη στιγμή της σύλληψής της, ο εκπρόσωπός της χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της «εντελώς αδικαιολόγητη» και δήλωσε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει «το πρώτο βήμα προς μια απαραίτητη αλλαγή στη ζωή της Μπρίτνεϊ, η οποία έχει καθυστερήσει πολύ».

Η Σπίαρς δεν έχει κυκλοφορήσει νέα μουσική εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ το 2024 δήλωσε ότι «δεν θα επιστρέψει ποτέ στη μουσική βιομηχανία». Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο, πούλησε μέρος των δικαιωμάτων του καταλόγου της στον μουσικό εκδότη Primary Wave.

Το 2021, ένα δικαστήριο έθεσε τέλος στην 13ετή επιτροπεία που επέτρεπε στον πατέρα της να ελέγχει την προσωπική της ελευθερία και τα οικονομικά της, λόγω ανησυχιών για την ψυχική της υγεία.

Δύο χρόνια αργότερα, δημοσίευσε τα απομνημονεύματά της, τα οποία έγιναν μπεστ σέλερ, με τίτλο «Η Γυναίκα Μέσα Μου».