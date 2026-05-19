Η μυρωδιά του καινούργιου αυτοκινήτου κρύβει κινδύνους: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Υπάρχει μια κοινή αδυναμία που μοιράζονται σχεδόν όλοι οι λάτρεις της αυτοκίνησης: Η χαρακτηριστική, μυρωδιά του καινούργιου αυτοκινήτου. Αυτό το μοναδικό άρωμα προσφέρει μια αίσθηση πολυτέλειας και καθαριότητας, ανεξάρτητα από τη μάρκα ή το μοντέλο που θα επιλέξεις. Τι θα γινόταν όμως αν σου λέγαμε ότι αυτή η αγαπημένη συνήθεια, το να εισπνέεις βαθιά μόλις κάθεσαι στο ολοκαίνουργιο κάθισμά σου, μπορεί να βλάπτει σοβαρά την υγεία σου; Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Cell Reports Physical Science έρχεται να ταράξει τα νερά, αναλύοντας τις χημικές ενώσεις που ευθύνονται για αυτή τη μυρωδιά.

Τα ευρήματα; Μάλλον ανησυχητικά για την ποιότητα του αέρα στην καμπίνα των επιβατών. Από πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά; Η διαδικασία του Degassing. Για τους γνώστες και τους petrolheads, η καμπίνα ενός σύγχρονου SUV, hatchback ή sedan είναι ένα παζλ από εξελιγμένα υλικά. Ωστόσο, αυτό το αναγνωρίσιμο κοκτέιλ οσμών προέρχεται από την απελευθέρωση Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOCs). Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό —όπως τα πλαστικά, η τεχνητή δερματίνη (eco-leather), τα υφάσματα και οι τσόχες— περνούν από μια φυσική διαδικασία που ονομάζεται απαέρωση (degassing).Καθώς αυτά τα υλικά «κάθονται», απελευθερώνουν σταδιακά στον αέρα μια σειρά από χημικές ουσίες. Η έρευνα έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις ορισμένων εξ αυτών ξεπερνούν κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια ασφαλείας.

Τα χημικά που ανιχνεύθηκαν:

• Φορμαλδεΰδη: Ξεπέρασε τα όρια ασφαλείας κατά 35%.

• Ακεταλδεΰδη: Κατέγραψε συγκεντρώσεις σοκ, 61% πάνω από το ασφαλές όριο.

• Βενζόλιο: Ένα γνωστό καρκινογόνο που συναντάται στα καύσιμα, στα βερνίκια και στα τσιγάρα, εντοπίστηκε επίσης σε επικίνδυνα επίπεδα.

• Στυρένιο και Εξανάλη.

Τι είναι το ILCR και πώς επηρεάζει οδηγούς και επιβάτες

Οι ερευνητές δεν έμειναν μόνο στην καταγραφή των χημικών, αλλά υπολόγισαν τον Αυξητικό Σωρευτικό Κίνδυνο Καρκίνου Διά Βίου (ILCR) για τους επιβαίνοντες. Χρησιμοποιώντας ως μοντέλο δοκιμής ένα μεσαίο SUV, διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος για την υγεία των οδηγών είναι υπαρκτός και υψηλός.

Στην τοξικολογία, ένας δείκτης ILCR ίσος ή μικρότερος από10^{-6} θεωρείται απόλυτα ασφαλής. Οι τιμές μεταξύ 10^{-6} και 10^{-4} υποδηλώνουν δυνητικό κίνδυνο, ενώ οποιαδήποτε τιμή πάνω από 10^{-4} σημαίνει υψηλό κίνδυνο για την υγεία.

Στο αυτοκίνητο της δοκιμής, ο συνδυασμός των πτητικών ενώσεων οδήγησε τον δείκτη σε ανησυχητικά επίπεδα. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο για επαγγελματίες, όπως οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι περνούν κατά μέσο όρο 11 ώρες την ημέρα στο όχημα, αλλά και για τους απλούς επιβάτες που μετακινούνται καθημερινά για περίπου 1,5 ώρα.

Ο παράγοντας «Ήλιος» και η θερμοκρασία των υλικών

Όλοι γνωρίζουμε ότι ένα κλειστό αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον ήλιο μετατρέπεται σε θερμοκήπιο. Η μελέτη απέδειξε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνουν δραματικά τον ρυθμό degassing (απελευθέρωσης αερίων) . Το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της έρευνας, όπως σχολίασε και ο καθηγητής Oliver Jones από το Πανεπιστήμιο RMIT της Μελβούρνης, είναι η μεθοδολογία. Αντί οι επιστήμονες να μετρήσουν απλώς τη θερμοκρασία του αέρα στην καμπίνα, χρησιμοποίησαν τη θερμοκρασία της επιφάνειας των ίδιων των υλικών για να προβλέψουν την ποσότητα των χημικών που εκλύονται. Αυτό το νέο, ακριβέστερο μοντέλο δίνει μια πολύ πιο καθαρή εικόνα για το πώς συσσωρεύονται οι τοξικές ουσίες με την πάροδο του χρόνου.

Τι μπορείς να κάνεις για να προστατευτείς;

Αν μόλις αγόρασες το νέο σου αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι, αλλά πρέπει να αλλάξεις συνήθειες. Η λύση είναι απλή: Aερισμός. Τους πρώτους μήνες, φρόντιζε να ανοίγεις τα παράθυρα για να ανανεώνεται ο αέρας πριν ξεκινήσεις και κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ειδικά τις ζεστές ημέρες. Η απομάκρυνση αυτής της «αγαπημένης» αλλά επικίνδυνης μυρωδιάς είναι το πρώτο βήμα για να προστατεύσεις την υγεία τη δική σου και των αγαπημένων σου.