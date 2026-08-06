Η μυστική διαπραγμάτευση για το καλώδιο και η γεωπολιτική απάντηση Μητσοτάκη στους επικριτές του

Σημαντική αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου διασύνδεσης των ηλεκτρικών συστημάτων της Ανατολικής Μεσογείου με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και βαρύνουσας σημασίας εξέλιξη ως προς την εμπέδωση της ενεργειακής σταθερότητας σε έναν ευαίσθητο γεωπολιτικό χώρο, σηματοδοτεί η είσοδος του πανίσχυρου γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος – Κύπρου Great Sea Interconnector (GSI) σύμφωνα με ανώτερους κυβερνητικούς παράγοντες.

Εξάλλου, η πολυεπίπεδη βαρύτητα του εν λόγω project δικαιολογεί και τη συνειδητή επιλογή να φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου η τελετή υπογραφής της συμφωνίας παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Σταύρου Παπασταύρου.

Η «στασιμότητα» και οι παρασκηνιακές κινήσεις Μητσοτάκη

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του FLASH, τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο Υπουργός Ενέργειας ενεπλάκησαν προσωπικά, με τρόπο ενεργητικό και υπό άκρα μυστικότητα τις προηγούμενες εβδομάδες, προκειμένου να ενταχθεί στο μεγαλεπήβολο project της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος – Κύπρου η Meridiam, ήτοι ένας κορυφαίος διεθνής επενδυτής, φορέας ανάπτυξης και διαχειριστής έργων υποδομής, με πλούσια εμπειρία, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Μ. Βρετανίας – Γερμανίας.

Μάλιστα, πηγή εντός της κυβέρνησης επιβεβαιώνει πως η φαινομενική στασιμότητα έκρυβε επιμελώς τις εργώδεις προσπάθειες στον άξονα Μέγαρο Μαξίμου – Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, προκειμένου να προχωρήσει ένα έργο, στο οποίο προσδίδει μεγάλη σημασία η Ευρωπαική Ένωση, εξού και η Κομισιόν το είχε συμπεριλάβει στις «8 Ενεργειακές Λεωφόρους» υψηλής προτεραιότητας. «Η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υποχωρούν τα «αγκάθια» με την Κύπρο

Όπως το θέτει εξάλλου κορυφαίος Υπουργός, η εμπλοκή της Meridiam αυξάνει σημαντικά τις προϋποθέσεις και την αξιοπιστία για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου. Κυβερνητικές πηγές προσθέτουν με νόημα ότι η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για την επίλυση των ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων του έργου και να συμβάλει στην μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή του από τον τραπεζικό τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος επισημαίνει ότι η χθεσινή εξέλιξη «απονευρώνει» και όλους όσοι αμφισβήτησαν στο εγγύς παρελθόν τη βιωσιμότητα, αλλά και τη σκοπιμότητα του συγκεκριμένου έργου είτε αυτοί στην Κύπρο ή ακόμη και εντός Ελλάδος με αποτέλεσμα να δίδεται η εντύπωση πως το όλο project καρκινοβατεί. «Ο GSI βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και ενδυναμώνει την ενεργειακή ασφάλεια της ανατολικής Μεσογείου και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Η απάντηση στους «πατριώτες του καναπέ»

Αυταπόδεικτη χαρακτηρίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου και την αξία της χθεσινής συμφωνίας ως προς το γεωπολιτικό σκέλος. Κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας επισημαίνει χωρίς περιστροφές πως οι χθεσινές υπογραφές αποτελούν, τηρουμένων βεβαίως των αναλογίων, εξέλιξη ανάλογης βαρύτητας με τη συμφωνία του Αμερικανικού κολοσσού Chevron για τη διενέργεια ερευνών για φυσικό αέριο στα οικόπεδα Νότια Κρήτη 1 και 1 νοτίως της Κρήτης, η οποία μεταξύ άλλων ακύρωσε το ούτως ή άλλως παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σε μία περίοδο εκ νέου όξυνσης της αναθεωρητικής ρητορικής της Τουρκίας στο Μέγαρο Μαξίμου κάνουν λόγο για μία «καλά υπολογισμένη κίνηση» που αποτελεί τον τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα πρόσφατων ελληνικών πρωτοβουλιών επί του πεδίου, όπως ο Εθνικός Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας μέσω του φιλόδοξου εγχώριου εξοπλιστικού προγράμματος, αλλά και της σφυρηλάτησης στρατηγικών σχέσεων με μεγάλες δυνάμεις αλλά και τις σημαντικότερες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Μοιραία η χθεσινή εξέλιξη αντανακλά και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό με κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος να υπενθυμίζει στον FLASH τις αναφορές Μητσοτάκη σε «πατριώτες του καναπέ» και σε πρόσωπα όπως οι Νίκος Ανδρουλάκης και Αντώνης Σαμαράς που εν πολλοίς έχουν κατηγορήσει τον πρωθυπουργό ότι διστάζει να πάρει αποφάσεις επί του πεδίου για να μην ταραχθούν τα «ήρεμα νερά».

Ούτως ή άλλως, η μέσω της Meridiam «γαλλική σφραγίδα», που υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα του έργου αλλά και την παρουσία του Παρισιού στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτιμάται ότι αποτελεί ισχυρή εγγύηση για την θωράκιση και την απρόσκοπτη προώθηση του Great Sea Interconnector στον απόηχο των ισχυρών αντιρρήσεων, που είχε προβάλλει στο πρόσφατο παρελθόν η Τουρκία, όπως παρατηρεί έτερος κεντρικός Υπουργός.