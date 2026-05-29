Η μυστηριώδης κάβα του Στάλιν ανοίγει μετά από δεκαετίες: 40.000 σπάνια κρασιά βγαίνουν στο σφυρί

Σε ένα σκοτεινό κελάρι στην Τιφλίδα, ανάμεσα σε ιστούς αράχνης, σκόνη και τη βαριά, γλυκιά μυρωδιά του παλιού κρασιού, φυλάσσεται μία από τις πιο παράξενες συλλογές του 20ού αιώνα: περίπου 40.000 μπουκάλια που κάποτε ανήκαν στον Ιωσήφ Στάλιν.

Η κυβέρνηση της Γεωργίας, στην οποία ανήκει σήμερα η συλλογή, άνοιξε για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα τη σφραγισμένη κάβα στην πρωτεύουσα της χώρας και σχεδιάζει να τη βγάλει σε δημοπρασία. Τα έσοδα, σύμφωνα με το Reuters, θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σχολής εκπαίδευσης στο κρασί στη Γεωργία.

Πρόκειται για μια συλλογή που συνδυάζει ιστορία, πολιτική, μύθο και οινική σπανιότητα. Περιλαμβάνει γαλλικά και γεωργιανά κρασιά, ορισμένα από τα οποία χρονολογούνται στις αρχές του 19ου αιώνα.

REUTERS/Irakli Gedenidze

Από τους τσάρους της Ρωσίας στον Στάλιν

Η ιστορία της συλλογής μοιάζει βγαλμένη από ιστορικό μυθιστόρημα. Ανάμεσα στα μπουκάλια βρίσκονται κρασιά από μεγάλα κτήματα του Μπορντό, τα οποία φέρονται να ανήκαν κάποτε στον τσάρο Αλέξανδρο Γ' και στον γιο του, Νικόλαο Β'.

Μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917, η αυτοκρατορική συλλογή των Ρομανόφ κατασχέθηκε από τους Σοβιετικούς. Ο Στάλιν, ο οποίος γεννήθηκε στη Γεωργία και κυβέρνησε τη Σοβιετική Ένωση μέχρι τον θάνατό του το 1953, έγινε στη συνέχεια ο «φύλακας» αυτής της σπάνιας κάβας, προσθέτοντας σταδιακά και δικές του αγαπημένες γεωργιανές ποικιλίες.

Ο Στάλιν ήταν γνωστός για την αγάπη του στο κρασί, όμως η συλλογή αυτή δεν είναι απλώς μια προσωπική κάβα ενός ισχυρού άνδρα. Είναι ένα αποτύπωμα της σοβιετικής ιστορίας, της λεηλατημένης αριστοκρατικής κληρονομιάς και της γεωργιανής οινικής ταυτότητας.

REUTERS/Irakli Gedenidze

Η Γεωργία θέλει να μπει στον χάρτη των συλλεκτών

Η δημοπρασία δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως πώληση ιστορικών φιαλών, αλλά και ως ευκαιρία διεθνούς προβολής για τη Γεωργία.

Ο Irakli Gilauri, ιδιοκτήτης της Gilauri Wines, ο οποίος συνεργάστηκε με το υπουργείο Γεωργίας της χώρας για το project, δήλωσε στο Reuters ότι η δημοπρασία μπορεί να βοηθήσει ώστε η Γεωργία να μπει «στον χάρτη των συλλεκτών».

Η χώρα του Νοτίου Καυκάσου προβάλλει εδώ και χρόνια τον εαυτό της ως μία από τις κοιτίδες του κρασιού. Αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η οινοποιητική παράδοση στη Γεωργία εκτείνεται σε βάθος περίπου 8.000 ετών, με το κρασί να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής ταυτότητας και της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

REUTERS/Irakli Gedenidze

«Σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς που ανοίγει μια σπηλιά»

Η εικόνα της παλιάς κάβας, με τα σκονισμένα μπουκάλια και το κεχριμπαρένιο υγρό στο εσωτερικό τους, έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον συλλεκτών.

Ο Victor Chen, συλλέκτης που ταξίδεψε στην Τιφλίδα από το Ντάλας του Τέξας για να δει από κοντά τη συλλογή, περιέγραψε την εμπειρία σαν σκηνή από περιπέτεια.

«Νιώθεις σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς που ανοίγει μια σπηλιά: μπορεί να μην υπάρχει τίποτα, μπορεί όμως να υπάρχει κάτι», είπε στο Reuters, προσθέτοντας ότι τέτοιες ιστορικές στιγμές είναι πλέον σπάνιες.

Η αξία των μπουκαλιών δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί δημόσια στο σύνολό της, ωστόσο η ιστορική τους διαδρομή, η σχέση τους με τους Ρομανόφ, η σύνδεση με τον Στάλιν και η σπανιότητά τους αναμένεται να προκαλέσουν έντονο ενδιαφέρον στη διεθνή αγορά.

REUTERS/Irakli Gedenidze

Μια κάβα ανάμεσα στον μύθο και την ιστορία

Η πώληση της συλλογής ανοίγει ξανά ένα κεφάλαιο όπου το κρασί δεν λειτουργεί μόνο ως προϊόν πολυτέλειας, αλλά ως φορέας μνήμης.

Κάθε μπουκάλι αυτής της κάβας κουβαλά κάτι περισσότερο από την ηλικία του: την αυτοκρατορική Ρωσία, την επανάσταση, τη σοβιετική εξουσία, τη γεωργιανή καταγωγή του Στάλιν και τη σημερινή προσπάθεια της Γεωργίας να αξιοποιήσει τη δική της μακραίωνη οινική παράδοση.

Η δημοπρασία, όταν πραγματοποιηθεί, δεν θα αφορά απλώς συλλέκτες κρασιού. Θα αφορά ένα σπάνιο κομμάτι ιστορίας που έμεινε για δεκαετίες κλειδωμένο στο σκοτάδι και τώρα ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια.