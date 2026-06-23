«Η Νάνσι Γκάθρι είναι νεκρή»: Το σημείωμα που βάζει τέλος στη συγκλονιστική υπόθεση απαγωγής;

Δεύτερο σημείωμα στο οποίο οι απαγωγείς της Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας της εκπομπής «Today» του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, αναφέρουν ότι η γυναίκα είναι νεκρή, έφερε στο φως το CNN.



Νωρίτερα, ορισμένα μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι έλαβαν σημειώματα για λύτρα που σχετίζονταν με την υπόθεση, τις ημέρες μετά την εξαφάνιση της Γκάθρι στις αρχές Φεβρουαρίου από το σπίτι της στους πρόποδες των βουνών, λίγο έξω από το Τούσον.



Το CNN μετέδωσε ότι ένα από τα σημειώματα αποκάλυψε ότι η Νάνσι Γκάθρι ήταν νεκρή και ότι όσοι την απήγαγαν δεν είχαν την πρόθεση να τη σκοτώσουν, αλλά εκείνη πέθανε λίγο μετά την εξαφάνισή της. Επίσης, το αμερικανικό δίκτυο ανέφερε ότι γνώριζε το περιεχόμενο ενός τέτοιου σημειώματος και ότι ένας τηλεοπτικός σταθμός του Τούσον είχε λάβει δύο σημειώματα.



Τα δύο Μέσα συμφώνησαν να μη δημοσιοποιήσουν το περιεχόμενο των σημειωμάτων, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της γνησιότητας τυχόν μελλοντικών επικοινωνιών με τον ή τους απαγωγείς.

Το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας Πίμα αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο του σημειώματος. Το FBI δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Επίσης, η οικογένεια Γκάθρι δε δημοσίευσε κάποια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε προέβη σε δημόσια σχόλια σχετικά με τα σημειώματα.



Η Τζέσικα Μπομπούλα, διευθύντρια ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού KOLD του Τούσον, δήλωσε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ότι ο σταθμός έλαβε αρκετές επιστολές μετά την εξαφάνιση της Γκάθρι. Ο σταθμός ενημέρωσε τις Αρχές και έχει κοινοποιήσει μόνο όσα έχει δημοσιοποιήσει το FBI σχετικά με τις επιστολές.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την εξαφάνιση της Γκάθρι και αφού βρέθηκε αίμα κοντά στην είσοδο του σπιτιού της, το FBI δημοσίευσε βίντεο από κάμερες παρακολούθησης που έδειχναν έναν μασκοφόρο άνδρα στη βεράντα της οικίας της.

Credits: FBI

Credits: FBI

Εθελοντές και ομάδες έρευνας έψαξαν εξονυχιστικά την κοντινή έρημη περιοχή, τις εβδομάδες που ακολούθησαν. Μια ομάδα εθελοντών πραγματοποίησε μάλιστα προσφάτως έρευνα για την ανεύρεση της σορού της κοντά στα σύνορα της Αριζόνα με το Μεξικό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

