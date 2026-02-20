Η NASA επιστρέφει στη Σελήνη 50 χρόνια μετά: Στις 6 Μαρτίου η επανδρωμένη αποστολή Artemis II

Στις 6 Μαρτίου η NASA προγραμματίζει την ιστορική εκτόξευση επανδρωμένης αποστολής Artemis II γύρω από τη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, σε ένα ταξίδι που θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος στο Διάστημα.

Η αποστολή Artemis II θα δει τέσσερις αστροναύτες να ξεκινούν ένα δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και πίσω στη Γη, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μελλοντική επανδρωμένη προσελήνωση.

Η NASA όρισε την ημερομηνία εκτόξευσης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της λεγόμενης «γενικής δοκιμής με καύσιμα» (wet dress rehearsal), μιας κρίσιμης διαδικασίας πριν από την εκτόξευση, κατά την οποία ο πύραυλος γεμίζει με καύσιμα και ακολουθείται πλήρως η αντίστροφη μέτρηση.

Ήταν η δεύτερη προσπάθεια της ομάδας Artemis για την ολοκλήρωση της δοκιμής στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα. Η πρώτη, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, διακόπηκε πρόωρα λόγω διαρροής υδρογόνου στην εξέδρα εκτόξευσης.

Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα

Σε συνέντευξη Τύπου, η Λόρι Γκλέιζ της NASA δήλωσε ότι τα ζητήματα που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στεγανοποιήσεις και φίλτρα έχουν πλέον αποκατασταθεί. «Χθες καταφέραμε να γεμίσουμε πλήρως τον πύραυλο SLS εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος […] ενώ ολοκληρώσαμε με επιτυχία και τη διαδικασία της αντίστροφης μέτρησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πλήρωμα της Artemis II αποτελείται από τρεις Αμερικανούς, τους Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, και έναν Καναδό, τον Τζέρεμι Χάνσεν.

Η αποστολή θα ξεκινήσει με τον γιγαντιαίο σεληνιακό πύραυλο της NASA, τον Space Launch System (SLS), ύψους 98 μέτρων. Ο SLS έχει πετάξει μόνο μία φορά έως σήμερα, τον Νοέμβριο του 2022, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis I, χωρίς όμως πλήρωμα.

Οι αστροναύτες θα βρίσκονται στην κάψουλα Orion, που είναι τοποθετημένη στην κορυφή του πυραύλου. Το εσωτερικό της, περίπου στο μέγεθος ενός μίνι λεωφορείου, θα αποτελέσει τον χώρο όπου οι τέσσερις αστροναύτες θα ζουν, θα εργάζονται και θα κοιμούνται κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης αποστολής.

Η πρώτη ημέρα του ταξιδιού θα αφιερωθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη. Εφόσον όλα τα συστήματα λειτουργούν κανονικά, το πλήρωμα θα κατευθυνθεί στη συνέχεια προς τη Σελήνη.

Το ταξίδι διαρκεί περίπου τέσσερις ημέρες. Οι αστροναύτες θα περάσουν από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης – την πλευρά που δεν είναι ορατή από τη Γη – σε απόσταση 6.500 έως 9.500 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνειά της, αφιερώνοντας αρκετές ώρες σε μελέτες και λήψη εικόνων.

Μετά την ολοκλήρωση της διέλευσης, θα ξεκινήσει το τετραήμερο ταξίδι επιστροφής, με την αποστολή να ολοκληρώνεται με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.