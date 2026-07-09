Η NASA ψάχνει εθελοντές για συμμετοχή σε προσομοίωση διαβίωσης στη Σελήνη και τον Άρη

Τέσσερις εθελοντές και εθελόντριες αναζητά η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA για το πρόγραμμά της «Προσομοίωση Εξερεύνησης της Σελήνης και του Άρη» (Moon and Mars Exploration Analog), το οποίο έχει διάρκεια ενός έτους και έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγει το ταξίδι, όπως και τις συνθήκες διαβίωσης στη Σελήνη και τον Άρη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα ζήσουν σε συνθήκες που προσομοιάζουν με το διάστημα, διαβιώντας μέσα σε περιορισμένους βιότοπους και εκτελώντας εργασίες όπως οι αστροναύτες, δηλαδή θα καλλιεργήσουν φυτά, θα πρέπει να φροντίζουν μόνοι τους την υγεία τους κ.ά, ενώ θα αναπαραστήσουν και τους διαστημικούς περιπάτους.

Το 12μηνο πρόγραμμα πρόκειται να ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2027 και θα έχει ως βάση το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον.

Εκπρόσωπος της NASA δήλωσε στο CNN ότι το ερευνητικό πρόγραμμα θα βοηθήσει στη μείωση των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αστροναύτες όταν πετάξουν στο διάστημα και προσεδαφιστούν στον Άρη. «Οι εθελοντές ερευνητές συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη βάση γνώσεων, βοηθώντας τη NASA να προσδιορίσει τους κινδύνους και να δοκιμάσει αντίμετρα για την ενίσχυση της ανθρώπινης απόδοσης κατά τη διάρκεια διαστημικών αποστολών μεγάλης διάρκειας».

Βάσει του προγράμματος, η NASA θα καταφέρει να μελετήσει επίσης με ποιον τρόπο τα μέλη του πληρώματος θα προσαρμοστούν στη ζωή με βάση την ώρα του Άρη, καθώς μια μέρα στον πλανήτη διαρκεί περίπου 40 λεπτά περισσότερο από μια μέρα στη Γη – μια διαφορά που θα μπορούσε να επηρεάσει τον ύπνο, καθώς και άλλα ζητήματα υγείας και απόδοσης.

Τα κριτήρια για τη συμμετοχή

Τα κριτήρια για να συμμετάσχει κάποιος και κάποια στο πρόγραμμα της NASA, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι τα εξής:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας και ηλικίας μεταξύ 30 και 55 ετών, αν και ενδέχεται να εξεταστούν και άτομα εκτός αυτού του ηλικιακού εύρους. Θα πρέπει επίσης να μην ξεπερνούν σε ύψος το 1,88 μέτρα (6 πόδια και 2 ίντσες) και να μιλούν άπταιστα αγγλικά.

Ακόμα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να δεσμευτούν στο 14μηνο πρόγραμμα στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον, το οποίο περιλαμβάνει 12 μήνες μέσα σε δύο περιορισμένους βιότοπους, συν επιπλέον δύο μήνες για την εκπαίδευση πριν και μετά την αποστολή, όπως και να περάσουν από σωματικές και ψυχολογικές αξιολογήσεις, να μην έχουν διατροφικούς περιορισμούς και να μην έχουν ιστορικό υπνοβασίας ή λήψης υπνωτικών βοηθημάτων.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα παρόμοια με αυτά των αστροναυτών, όπως πτυχίο μηχανικής, βιολογικών επιστημών, φυσικών επιστημών ή μαθηματικών.