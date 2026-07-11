Δεν είναι από τα πρόσωπα που απασχολούν συχνά τα κοσμικά νέα. Γι' αυτό και κάθε δημόσια εμφάνιση της Νατάσας Παζαΐτη τραβά το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα όταν στο πλευρό της βρίσκεται η οικογένειά της.

Αυτές τις ημέρες η διακεκριμένη χειρουργός και σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή βρέθηκε στη Μύκονο, όπου απόλαυσε μια χαλαρή βραδινή βόλτα στα Ματογιάννια μαζί με τον γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή.

Μια σπάνια κοινή εμφάνιση

Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε μητέρα και γιο να περπατούν στα γραφικά σοκάκια της Χώρας, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές τους στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές και καθημερινές υποχρεώσεις.

Η Νατάσα Παζαΐτη επέλεξε ένα αέρινο φόρεμα σε πορτοκαλί και πράσινες αποχρώσεις, σε μια κομψή αλλά διακριτική εμφάνιση, ενώ ο 23χρονος Αλέξανδρος παρέμεινε, όπως συνηθίζει, χαμηλών τόνων.

Μακριά από τη δημοσιότητα

Ο Αλέξανδρος Καραμανλής σπουδάζει στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ η δίδυμη αδελφή του, Αλίκη, ακολουθεί σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Παρότι τα δύο παιδιά του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη αποφεύγουν τη δημοσιότητα, δεν λείπουν από σημαντικές οικογενειακές στιγμές και κατά καιρούς συνοδεύουν τους γονείς τους σε δημόσιες εμφανίσεις.

Η ίδια η Νατάσα Παζαΐτη έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλό προφίλ, ισορροπώντας ανάμεσα στις απαιτήσεις της ιατρικής και στον χρόνο που αφιερώνει στην οικογένειά της. Ίσως γι' αυτό μια τόσο απλή καλοκαιρινή βόλτα με τον γιο της ήταν αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα.