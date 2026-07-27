Η ναυαγοσώστρια που έσωσε 7 ανθρώπους στην Κεφαλονιά τιμήθηκε για την ηρωική της πράξη

Ξεχωριστή τιμητική διάκριση έλαβε η ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη από την Πάτρα, η οποία στις 3 Ιουλίου έσωσε επτά λουόμενους στην παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Η ναυαγοσώστρια βραβεύτηκε από τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ναυτιλίας, για την εξαιρετική ψυχραιμία, τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η αιφνίδια μεταβολή των καιρικών και θαλάσσιων συνθηκών είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ισχυρά κύματα και ρεύματα, παρασύροντας λουόμενους που βρίσκονταν στη θάλασσα.

Για περίπου δυόμισι ώρες, η Σοφία Κασπίρη πραγματοποίησε διαδοχικές παρεμβάσεις και διασώσεις, καταφέρνοντας να βοηθήσει συνολικά επτά ανθρώπους να επιστρέψουν με ασφάλεια στην ακτή. Μεταξύ των λουόμενων που διασώθηκαν ήταν και δύο παιδιά.

Υπουργείο Ναυτιλίας

Μιλώντας μετά τη βράβευσή της, η ίδια περιέγραψε την εμπειρία ως κάτι «πρωτόγνωρο» και ιδιαίτερα δύσκολο.

«Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμένα και αρκετά δύσκολο. Εκείνη τη στιγμή, όμως, δεν σκέφτηκα τίποτα. Πήγα κατευθείαν και έκανα αυτό που μου έχουν μάθει, αυτό που όφειλα να κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σοφία Κασπίρη χαρακτήρισε τη βράβευσή της «μεγάλη τιμή», ενώ παράλληλα απηύθυνε ένα «μεγάλο μπράβο» στο Λιμενικό Σώμα και σε όλους τους ναυαγοσώστες που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη.

Κικίλιας: «Πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκεται ένας άνθρωπος»

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε τη σημασία της πράξης της, σημειώνοντας ότι «δεν αποτελεί μόνο μια επιτυχημένη διάσωση, είναι η υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκεται ένας άνθρωπος που επέστρεψε ασφαλής στην οικογένειά του, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση ενός καλά εκπαιδευμένου επαγγελματία».

Ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε ακόμη ότι η βράβευση της Σοφίας Κασπίρη αφορά συνολικά «όλους τους άνδρες και τις γυναίκες ναυαγοσώστριες που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή», αλλά και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούν μέρα και νύχτα, συχνά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση της ναυαγοσωστικής κάλυψης, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι το 2026 οι καλυπτόμενες λουτρικές εγκαταστάσεις αυξήθηκαν από 661 σε 692, ενώ οι προβλεπόμενες θέσεις ναυαγοσωστών αυξήθηκαν από 1.007 σε 1.042.

Υπουργείο Ναυτιλίας

Παράλληλα, έως τις 29 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί 2.252 έλεγχοι, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 740 παραβάσεις. Όπως ανέφερε ο υπουργός, κατά τη φετινή θερινή περίοδο έχουν καταγραφεί επίσης 22 λιγότερα θανατηφόρα περιστατικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ακόμη ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος, Μάριος Μυρωνάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην εκπαίδευση, τον επαγγελματισμό και την καθημερινή προσφορά των ναυαγοσωστών.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Safe Water Sports, Παναγιώτης Πασχαλάκης. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 2015, με βασικό σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στο νερό, στα υδάτινα σπορ και στις δραστηριότητες αναψυχής.