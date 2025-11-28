Η νέα χριστουγεννιάτικη διαφήμιση των Jumbo τρολάρει Τσίπρα και «Ιθάκη»: «Αδειάστε τα χωρίς τσίπα»

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα απασχολεί τώρα και τις διαφημίσεις, καθώς το νέο χριστουγεννιάτικο σποτ των Jumbo αναφέρεται ευθέως στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

Στη διαφήμιση ακούγεται παραφρασμένο το ομώνυμο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, ωστόσο στο τέλος η αναφορά γίνεται πλέον ξεκάθαρη όταν ο αφηγητής λέει «αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα».

Τα λόγια της διαφήμισης

«Σαν βγεις στον πηγαιμό για τα Χριστούγεννα να εύχεσαι να είναι λευκός ο δρόμος γεμάτος χιόνια και Jumbo φορτηγά

Tη χιονοθύελλα και το ψοφόκρυο μην τα φοβάσαι γιατί τέτοια Χριστούγεννα αλλού δεν θα βρεις

Κι αν μετά τις αγορές γεμάτες βρεις τις τσέπες σου είναι γιατί τα Jumbo δεν σε γέλασαν

Jumbo η Ιθάκη των Χριστουγέννων, αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα».