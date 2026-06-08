Η νέα εποχή της αστικής μετακίνησης είναι πλέον εδώ

Το Linktour Alumi, ένα από τα πιο προηγμένα ηλεκτρικά microcars της ευρωπαϊκής αγοράς, ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα, φέρνοντας μια νέα πρόταση για όσους αναζητούν οικονομική, ασφαλή και σύγχρονη μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Με τιμή εκκίνησης μόλις 8.700 ευρώ (μετά την κρατική επιδότηση), το Linktour τοποθετείται ως μία από τις πιο προσιτές ηλεκτρικές προτάσεις της αγοράς, συνδυάζοντας τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε πολύ ακριβότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Αλουμινένιο πλαίσιο — Πρώτη φορά στην κατηγορία

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Alumi βρίσκεται στην ίδια του την κατασκευή. Πρόκειται για το πρώτο όχημα της κατηγορίας του που βασίζεται σε πλήρως αλουμινένιο πλαίσιο, μια τεχνολογία που μειώνει το βάρος έως και 45% σε σχέση με μια αντίστοιχη χαλύβδινη κατασκευή, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση, την ανθεκτικότητα και την προστασία από τη διάβρωση.

Τεχνολογία Cell-to-Body

Παράλληλα, το Linktour Alumi αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία Cell-to-Body, με τη μπαταρία να αποτελεί δομικό μέρος του πλαισίου. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική βελτιώνει σημαντικά την ακαμψία του αμαξώματος, συμβάλλοντας στην παθητική ασφάλεια και στη συνολική οδηγική συμπεριφορά.

Συμπαγές, ασφαλές, ευρύχωρο, πρακτικό

Παρά τις εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις του, με μήκος μόλις 2,68 μέτρα, το Alumi προσφέρει ευρυχωρία, πρακτικότητα και ευκολία στάθμευσης που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλο τετράτροχο όχημα πόλης. Στον τομέα της ασφάλειας, το Alumi ξεπερνά κατά πολύ τα δεδομένα της κατηγορίας του. Διαθέτει συστήματα ABS, EBD, Brake Assist και ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού EPS, προσφέροντας επίπεδα ενεργητικής ασφάλειας που συνήθως απουσιάζουν από τα περισσότερα microcars.

Δύο εκδόσεις χαμηλό κόστος χρήσης — Φόρτιση σε απλή πρίζα

Η ηλεκτρική του τεχνολογία εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης, ενώ η φόρτιση πραγματοποιείται εύκολα σε απλή οικιακή πρίζα, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης wallbox ή άλλου ειδικού εξοπλισμού.

Το Linktour Alumi διατίθεται σε εκδόσεις κατηγορίας L6 και L7, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης.

Η έκδοση L6 προσφέρει αυτονομία έως 120 χιλιόμετρα και τελική ταχύτητα 45 χλμ./ώρα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Η έκδοση L7 ανεβάζει τον πήχη με αυτονομία έως 180 χιλιόμετρα και τελική ταχύτητα έως 90 χλμ./ώρα, καλύπτοντας ακόμη μεγαλύτερο φάσμα μετακινήσεων.

Στο εσωτερικό, ο εξοπλισμός παραπέμπει σε κανονικό αυτοκίνητο και όχι σε microcar. Ξεχωρίζουν:

• Κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών

• Ψηφιακός πίνακας οργάνων

• Συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto

• Δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου μέσω smartphone

• Σύγχρονη σχεδίαση με οικολογικά υλικά

Τιμοκατάλογος (μετά κρατική επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά)

Alumi L6 Low Configuration 8.700 €

Alumi L6 Mid Configuration 9.900 €

Alumi L6 High Configuration 10.750 €

Alumi L7 Low Configuration 11.900 €

Alumi L7 High Configuration 13.950 €

Επιπλέον έκπτωση για νέους έως 29 ετών – 500 €

Με προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία οικονομία χρήσης, αλουμινένια κατασκευή, υψηλά επίπεδα ασφάλειας και τιμές που ξεκινούν από μόλις 8.700 ευρώ, το νέο Linktour Alumi έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια της ηλεκτρικής μετακίνησης στην πόλη και να αποτελέσει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αφίξεις της χρονιάς στην ελληνική αγορά.