Η νέα εποχή των ΔΕΚΟ: Λεωφορεία με AI, ταχυδρομεία-τράπεζες και ακίνητα που «γεννούν» κέρδη

Σε τροχιά πλήρους μετασχηματισμού εισέρχονται οι μεγάλες θυγατρικές του Υπερταμείου, με το 2026 να αναδεικνύεται σε έτος-κλειδί για την αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη. Από τον ριζικό εκσυγχρονισμό του στόλου του ΟΑΣΑ και την ψηφιακή μετάλλαξη των ΕΛΤΑ σε πολυδύναμους χρηματοοικονομικούς κόμβους, μέχρι την ενεργητική αξιοποίηση εμβληματικών ακινήτων από την ΕΤΑΔ και τη ΓΑΙΑΟΣΕ, το νέο στρατηγικό πλάνο αποδίδει ήδη καρπούς. Με τα έσοδα να σταθεροποιούνται σε επίπεδα ρεκόρ και την κρατική επιδότηση να μειώνεται, οι δημόσιες επιχειρήσεις αφήνουν οριστικά πίσω τους το παρελθόν, ποντάροντας στην τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη ενέργεια και τις στρατηγικές συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα.

ΟΑΣΑ: Στόχος η βελτίωση της καθημερινότητας

Από την ένταξή του στο Υπερταμείο, ο ΟΑΣΑ περνά σταδιακά σε μια νέα εποχή, με κεντρικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η στρατηγική του μετασχηματισμού βασίζεται σε τρεις άξονες: ανανέωση στόλου, ενίσχυση της ασφάλειας και ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών.

Σήμερα, το 72% του στόλου λεωφορείων αποτελείται από σύγχρονα, φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, έναντι μόλις 21% το 2024, με 951 νέα λεωφορεία σε σύνολο 1.322 ενεργών. Στο μετρό, ο ενεργός στόλος αριθμεί 75 συρμούς, ενώ 14 συρμοί βρίσκονται σε ανάταξη, 6–8 επανεντάσσονται το 2026 και ακόμη 8 το 2027.

Παράλληλα, προετοιμάζεται διαγωνισμός για αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού (AC) σε 12 τρένα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αντικατάσταση σιδηροτροχιάς σε 32 χλμ. στις Γραμμές 2 και 3. Στο πεδίο της εμπειρίας επιβάτη, η νυχτερινή λειτουργία του Σαββάτου προσέλκυση περισσότερους από 40.000 επιβάτες, ενώ το πρόγραμμα «Αριάδνη» ενίσχυσε το αίσθημα ασφάλειας με 360 αστυνομικούς στις Συγκοινωνίες Αθηνών και 50 στον Προαστιακό.

Οι ανέπαφες πληρωμές Tap ‘n’ Pay και η ψηφιοποίηση καρτών (smartphone wallet από Νοέμβριο 2025) σηματοδοτούν τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή. Ήδη λειτουργεί 5G σε 5 σταθμούς της Γραμμής 2 (με επέκταση σε ακόμη 4) και Wi-Fi σε 4 σταθμούς, ενώ πραγματοποιούνται 600.000 έλεγχοι μηνιαίως κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Το ανθρακικό αποτύπωμα μειώθηκε κατά -15% (2024 vs 2023).

Προβλέπει ψηφιακό μετασχηματισμό μέσα στο 2026. Έσοδα πάνω από 250 εκατ. Ευρώ το 2025

Για το 2026, δρομολογείται η παραλαβή επιπλέον ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και ανακαινισμένων συρμών, η επέκταση Wi-Fi σε 7 ακόμη σταθμούς, η δημιουργία one-app με αναβάθμιση ΑΙ, rebranding λεωφορείων και ενίσχυση της ασφάλειας με περίφραξη αμαξοστασίων, drones και anti-graffiti εφαρμογές. Με έσοδα σταθεροποιημένα άνω των €230 εκατ., ο ΟΑΣΑ αποκτά πλέον πιο σταθερή βάση για τον επενδυτικό του σχεδιασμό.

Όλες οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για την αναβάθμιση των συγκοινωνιών, έχουν θετικό αντίκτυπο και στα οικονομικά του Ομίλου. Ο κύκλος εργασιών το 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί σε 256 εκατ. ευρώ έναντι 236 εκατ. το 2024, ενώ η κρατική επιδότηση μειώθηκε κατά 4,2 εκατ. ευρώ.

ΕΛΤΑ – Μετασχηματισμός με έμφαση στην τεχνολογία και την εξυπηρέτηση

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από την ένταξή τους στο Υπερταμείο, ξεκίνησε μια συντονισμένη προσπάθεια αναδιάρθρωσης και ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο να διασφαλιστεί η Καθολική Υπηρεσία και να ενισχυθεί η θέση τους στην ανταγωνιστική αγορά ταχυμεταφορών.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ουσιαστικών παρεμβάσεων. 1.330 ταχυδρόμοι εξοπλίστηκαν με tablets και mini printers, ενώ το 92% των συντάξεων καταβάλλεται πλέον «στην πόρτα», με στόχο την πλήρη κάλυψη. Ανανεώθηκε το 25% του στόλου με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, διευρύνθηκε το ωράριο εξυπηρέτησης σε 11 πόλεις και λανσαρίστηκε η εφαρμογή ELTA FastPost για ραντεβού σε 74 καταστήματα.

Ολοκληρώθηκε η συνένωση ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier, με την εταιρεία να κατακτά τη 2η θέση στην αγορά ταχυμεταφορών, ενισχυμένη από συνεργασίες με Amazon και UPS. Παράλληλα, μειώθηκε το ανθρακικό αποτύπωμα κατά -13% (2024 vs 2023).

Το 2026 σηματοδοτεί τη διεύρυνση του ρόλου των ΕΛΤΑ πέρα από τις παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η εταιρεία προχωρά σε νέες υπηρεσίες σε συνεργασία με Eurobank και Alpha Bank, ενώ προετοιμάζεται για τη δυνατότητα παροχής πλήρους πακέτου τραπεζικών υπηρεσιών, δημιουργώντας νέα αναπτυξιακή δυναμική. Παράλληλα, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο ο μετασχηματισμός (11 καταστήματα) και η επέκταση του δικτύου, ενώ δρομολογείται η αυτοματοποίηση των Κέντρων Διαλογής για αύξηση της ταχύτητας και της αποδοτικότητας.

Στο πεδίο της ακίνητης περιουσίας, ολοκληρώνεται η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου και εκκινεί ο σχεδιασμός πλάνου αξιοποίησης, με στόχο τη δημιουργία νέων πηγών εσόδου.

Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιταχύνεται με τη δρομολόγηση ERP και Track & Trace, καθώς και με πιλοτικές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Το νέο κεφάλαιο συμπληρώνεται από rebranding με νέα εταιρική ταυτότητα και νέες υπηρεσίες, σηματοδοτώντας την επανατοποθέτηση των ΕΛΤΑ ως σύγχρονου, πολυλειτουργικού οργανισμού.

ΕΤΑΔ – Η δημόσια περιουσία σε φάση ενεργητικής αξιοποίησης

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μετασχηματισμού. Από έσοδα €37,7 εκατ. το 2015, η εταιρεία ξεπέρασε τα €61 εκατ. το 2024, με τις προβλέψεις για το 2025 να προσεγγίζουν τα €70 εκατ., καταγράφοντας πλέον σταθερή κερδοφορία.

Το 2025 υλοποιήθηκαν περισσότεροι από 35 διαγωνισμοί μισθώσεων και 5 διαγωνισμοί πώλησης, ενώ υπεγράφησαν 13 παραχωρήσεις σε ΟΤΑ και δρομολογήθηκαν παραχωρήσεις και μισθώσεις εμβληματικών ακινήτων (ΤαεΚβοΝτο, Ακτή Βουλιαγμένης, Ξενία Ουρανούπολης). Ξεκίνησε το φιλόδοξο έργο «Landmark 360°» για την καταγραφή 36.000 εγγραφών ακινήτων, αποτίμηση 6.500 και ωρίμανση έως 1.000 ακινήτων, σηματοδοτώντας μια πιο συστηματική προσέγγιση στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Ποια εκμετάλλευση ακινήτων θα προχωρήσουν το 2026

Το 2026 αποτελεί έτος-ορόσημο για την ΕΤΑΔ, με την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου της εταιρείαςκαι την επιτάχυνση εμβληματικών παρεμβάσεων. Ξεκινά το έργο αποκατάστασης του Αχιλλείου, ενώ για το Κυβερνείο Θεσσαλονίκης προχωρά η ανάδειξη αναδόχου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίησή του. Στον Παρνασσό, δρομολογείται η αποκατάσταση του αναβατήρα και η συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας επισκεπτών. Παράλληλα, προωθείται η αξιοποίηση των ιστορικών Ξενία Ηγουμενίτσας, Βυτίνας και Άνδρου, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά το Αβερώφειο Αλεξάνδρειας Αιγύπτου, σε συνεργασία με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής.

ΓΑΙΑΟΣΕ – Νέα ζωή στους σιδηροδρομικούς σταθμούς

Η ΓΑΙΑΟΣΕ εισέρχεται σε μια νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης, με σαφή στρατηγική αξιοποίησης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας και εστίαση σε εμβληματικούς σταθμούς. Από τη μεταβίβασή της στο Υπερταμείο, η εταιρεία κατέγραψε δεκαπλασιασμό καθαρών κερδών και τετραπλασιασμό ιδίων κεφαλαίων, διατηρώντας ισχυρή ρευστότητα παρά τη μεταβίβαση του τροχαίου υλικού.

Το 2025 προχώρησε η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Αξιοποίησης Ακινήτων, με έμφαση στους σταθμούς Αθηνών, Πελοποννήσου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Εκδόθηκαν τρεις προσκλήσεις μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τον Επιβατικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Πειραιά και ακίνητο 400 στρεμμάτων στη Λάρισα για ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου (μέσω PPF), με υποβολή δεσμευτικών προσφορών εντός Q2 2026. Παράλληλα, διαχειρίζεται 4.873 κτίρια, υλοποίησε πάνω από 1.200 αυτοψίες και 400 εκτιμήσεις, ενώ ξεκίνησαν εργασίες προστασίας στον Σταθμό Πελοποννήσου. Το ανθρακικό αποτύπωμα μειώθηκε κατά -22% (2024 vs 2023), με συμμετοχή στο ATHEX ESG Data Portal.

Οι κινήσεις του 2026 για την ΓΑΙΟΣΕ

Το 2026 θα στοχεύσει στην υλοποίηση του τριετούς στρατηγικού προγράμματος ωρίμανσης τεσσάρων εμβληματικών σιδηροδρομικών σταθμών, με στόχο την επανατοποθέτησή τους ως σύγχρονων αστικών κόμβων ανάπτυξης. Παράλληλα, επιταχύνεται η ωρίμανση 12 νέων εμβληματικών ακινήτων, διευρύνοντας το επενδυτικό pipeline της εταιρείας. Καθοριστικό ορόσημο αποτελεί η εξέλιξη του διαγωνισμού για το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου, με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών εντός του Q2 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία σύγχρονου επιχειρηματικού πάρκου logistics.

Την ίδια στιγμή, προχωρά ο εκσυγχρονισμός του Συστήματος Διαχείρισης Ακινήτων και Μισθώσεων, καθώς και η ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Εγγράφων με αξιοποίηση τεχνολογιών ΑΙ, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα. Το 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη φάση της προετοιμασίας στη φάση της υλοποίησης μεγάλων παρεμβάσεων με σαφές αναπτυξιακό αποτύπωμα.