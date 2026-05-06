Οι ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε υποχώρηση πετρελαίου και άνοδο των κεφαλαιαγορών

Oι τελευταίες αποφάσεις και δηλώσεις Τραμπ θεωρούνται από τις αγορές ως προοίμιο μία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή και αντιμετωπίζονται ανάλογα. Οι τιμές πετρελαίου αλλά και φυσικού αερίου αποκλιμακώνονται, οι μετοχές καταγράφουν άνοδο ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων μειώνονται (αυξάνεται η αξία τους).

Ήδη ολοκλήρωσαν έντονα ανοδικά τις χρηματιστηριακές συνεδριάσεις της Τετάρτης οι ασιατικές αγορές με τον κορεάτικο Kospi να καταγράφει άνοδο κοντά στο 7%. Η Ν. Κορέα ήταν χώρα που επλήγη από τον πόλεμο στον περσικό και σε επίπεδο εξαγωγών και σε επίπεδο μεταφορών.

Υποχώρηση πετρελαίου



Οι ειδήσεις οδηγούν σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Έτσι το Brent διαπραγματεύεται στα 108 δολάρια/βαρέλι, το αμερικανικό WTI κινείται πτωτικά προς τα 100 δολάρια /βαρέλι. Ταυτόχρονα υποχωρούν και οι τιμές στο φυσικό αέριο.

Έντονα ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές

Στην Ευρώπη οι χρηματιστηριακοί δείκτες στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια καταγράφουν άνοδο πάνω από 1% με την έναρξη των συνεδριάσεων, ως ένδειξη αυξανόμενων ελπίδων για ειρήνη. Ο γερμανικός DAX αυξάνεται λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης κατά 1,19%, ο γαλλικός CAC κατά 1,12% , ο ιταλικός MIB κατά 1,31% και ο πανευρωπαϊκός Eurostoxx 50 κατά 1,17%.

Eλληνικό χρηματιστήριο: Ανοδική κίνηση αντίστοιχη των ευρωπαϊκών

Έντονα ανοδικά ξεκίνησε και το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη να αυξάνεται κατά 1,41% στις 2.260 μονάδες. Το ισοζύγιο ανοδικών / πτωτικών μετοχών είναι θετικό με αναλογία 4 ανοδικές για 1 πτωτική. Ο δείκτης των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης αυξάνεται κατά 1,52%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 0,5%. Οι τράπεζες οδηγούν την κούρσα της ανόδου με άνοδο 2,11% στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης.

Oμόλογα: Μεγάλη υποχώρηση των αποδόσεων

Μία καλή μέρα διαφαίνεται και για τα κρατικά ομόλογα καθώς οι αποδόσεις τους μειώνονται. Ενδεικτικά τα κρατικά γερμανικά 10ετή bunds διαμορφώνονται πέριξ του 3% ενώ τα ελληνικά 10ετή υποχωρούν στο 3,77%.