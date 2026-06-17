Η «νέα influencer» του Μουντιάλ 2026 κερδίζει τις εντυπώσεις με τις «καυτές» φωτογραφίες της

Η Μαρισόλ Ολμέδο, γνωστή στο κοινό ως «La Madrina», εξελίσσεται σε ένα από τα πρόσωπα που συζητιούνται περισσότερο γύρω από το Μουντιάλ 2026, με αρκετούς να τη θεωρούν τη διάδοχο της θρυλικής Λαρίσα Ρικέλμε, η οποία είχε γίνει παγκόσμιο φαινόμενο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010.

Η Παραγουανή influencer, μοντέλο και επιχειρηματίας βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσει από κοντά την πορεία της εθνικής ομάδας της χώρας της, συγκεντρώνοντας παράλληλα μεγάλο ενδιαφέρον στα social media και στον διεθνή Τύπο.

Η έντονη παρουσία της σε αθλητικές διοργανώσεις, σε συνδυασμό με τη δημοφιλία που διαθέτει στο διαδίκτυο, έχουν εκτοξεύσει την αναγνωρισιμότητά της, με πολλούς να βλέπουν στο πρόσωπό της το νέο σύμβολο της ποδοσφαιρικής ποπ κουλτούρας της Παραγουάης.

Παρά τη δημοσιότητα, η ίδια επιμένει πως παραμένει προσγειωμένη, θυμίζοντας συχνά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να φτάσει στην επιτυχία. Όπως έχει αποκαλύψει, εργάστηκε από μικρή ηλικία σε απαιτητικές δουλειές, εμπειρίες που, όπως λέει, τη βοήθησαν να διαμορφώσει τον χαρακτήρα της.