Η νέα MV Agusta Brutale 1000 ABT είναι ένα δίτροχο έργο τέχνης

Γεννημένη μέσα από τη συνεργασία δύο θρύλων των ευρωπαϊκών επιδόσεων –της ιταλικής MV Agusta και του γερμανικού βελτιωτικού οίκου ABT Sportsline– αυτή η exclusive, περιορισμένης παραγωγής μοτοσυκλέτα αποτελεί την απόλυτη μείξη ατίθασης ομορφιάς και γερμανικής σχεδιαστικής ακρίβειας.

Με μόλις 130 αριθμημένες μονάδες παγκοσμίως, αριθμός που τιμά τα 130 χρόνια ιστορίας της ABT, δεν μιλάμε απλώς για μια special έκδοση. Μιλάμε για ένα δίτροχο statement, μια δήλωση προθέσεων, όπου η κορυφαία τεχνολογία και το συναίσθημα γίνονται ένα.

Σχεδίαση με έμπνευση από τα Hypercars και το Motorsport

Με την πρώτη ματιά, η Brutale 1000 ABT καθηλώνει. Η χρωματική της ταυτότητα συνδυάζει το μυστηριώδες Nero Carbonio Metallizzato με το εκρηκτικό Rosso Fuoco. Αν παρατηρήσετε προσεκτικά τα γραφικά, θα δείτε τη χρήση premium τεχνολογίας υδατογραφίας (water decals) που «σβήνουν» κάτω από το βερνίκι για ένα απόλυτα λείο αποτέλεσμα, ανθεκτικό στον χρόνο και τις ακτίνες UV.

Το πιο όμορφο κομμάτι του storyline, όμως, κρύβεται στις δύο πλευρές της. Από τη μία, η γερμανική σημαία με το σλόγκαν της ABT “From the racetrack to the road” και από την άλλη, η ιταλική σημαία με το εμβληματικό “Motorcycle Art” της MV Agusta. Ένας οπτικός διάλογος ανάμεσα στην τέχνη και την απόλυτη ακρίβεια.

Οι επιρροές από τα σπορ αυτοκίνητα είναι διάχυτες. Η σέλα από Alcantara φέρει κυψελωτή σχεδίαση (honeycomb), θυμίζοντας εσωτερικό υπερ-αυτοκινήτου, ενώ οι δαγκάνες Brembo Stylema είναι βαμμένες σε μαύρο χρώμα με κόκκινο λογότυπο. Το highlight, όμως, για τους λάτρεις της λεπτομέρειας είναι το carbon κάλυμμα του πίσω τροχού. Εμπνευσμένο από τις turbofan ζάντες των αγωνιστικών αυτοκινήτων, δεν είναι εκεί μόνο για ομορφιά· μειώνει ενεργά τις αεροδυναμικούς στροβιλισμούς, βελτιώνοντας τον συντελεστή οπισθέλκουσας.

Τετρακύλινδρη… οργή 208 ίππων και αγωνιστικά γονίδια

Στην καρδιά αυτής της hyper-naked χτυπά ο γνωστός, εκρηκτικός inline-four (τετρακύλινδρος εν σειρά) κινητήρας των 1000 κ.εκ. της MV Agusta. Για την περίσταση, έχει αναβαθμιστεί ώστε να πληροί τις προδιαγραφές Euro 5+, χωρίς όμως να χάσει ίχνος από τον άγριο χαρακτήρα του.

Οι μηχανικοί επανασχεδίασαν τους εκκεντροφόρους, βελτίωσαν τη χαρτογράφηση και την απόκριση του γκαζιού, ενώ κόντυναν την τελική σχέση μετάδοσης (γρανάζωμα) για ακόμα πιο καταιγιστικές επιταχύνσεις. Με το ειδικό αγωνιστικό κιτ και την τιτανίου εξάτμιση Arrow, η ισχύς εκτοξεύεται στους 208 ίππους, μετατρέποντας τη μοτοσυκλέτα σε ένα ασταμάτητο όπλο πίστας.

Τεχνικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

• Κινητήρας: 4κύλινδρος εν σειρά, 1000 κ.εκ., συμβατός με Euro 5+.

• Ισχύς (Συμβατική): 201 hp στις 13.500 σ.α.λ. (με την εργοστασιακή εξάτμιση).

• Ισχύς (Racing Kit): 208 hp στις 14.000 σ.α.λ. με αγωνιστική χαρτογράφηση ECU.

• Ροπή: 116 Nm στις 11.000 σ.α.λ.

• Αναρτήσεις: Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα Öhlins (πιρούνι Nix EC με επίστρωση TiN, προοδευτικό πίσω αμορτισέρ EC TTX και ηλεκτρονικό σταμπιλιζατέρ τιμονιού).

• Φρένα: Μπροστινοί δίσκοι Braking Batfly 320 mm (μόνο για αγωνιστική χρήση) με μονομπλόκ δαγκάνες Brembo Stylema.

• Τροχοί: Σφυρήλατες ζάντες για μείωση του μη αναρτώμενου βάρους και carbon κάλυμμα (rim cover) στον πίσω τροχό.

• Carbon Εξαρτήματα: 19 τμήματα από high-end ανθρακόνημα (αεραγωγοί, airbox, φτερά, προστατευτικά εξάτμισης, καπάκια κινητήρα κ.α.).

• Σέλα: Χειροποίητη Alcantara με κυψελωτή ραφή και αφρώδες υλικό 5 χλστ. για κορυφαία εργονομία.

Το αποκλειστικό αγωνιστικό Κιτ (Dedicated Kit)

Κάθε μία από τις 130 μοτοσυκλέτες παραδίδεται στον τυχερό ιδιοκτήτη της με ένα πολυτελές welcome kit που περιλαμβάνει:

• Ολόσωμη εξάτμιση Arrow Titanium Slip-on 4 απολήξεων με ειδικό χάρτη ECU (για αγωνιστική χρήση μόνο)

• Αγωνιστικούς δίσκους φρένων Braking Batfly (για αγωνιστική χρήση μόνο)

• Βαμμένο carbon κάλυμμα σέλας συνεπιβάτη (μονόσελο).

• Πλάκες ρύθμισης του άξονα του ψαλιδιού.

• Ειδική κουκούλα προστασίας, welcome box και πιστοποιητικό γνησιότητας.

Η παραγωγή της MV Agusta Brutale 1000 ABT αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο (Q4) του 2026, με την προτεινόμενη τιμή λιανικής για την αγορά της Ιταλίας να αγγίζει τα 40.990 €. Μια τιμή αντάξια ενός σπάνιου δίτροχου γλυπτού που απευθύνεται σε απαιτητικούς αναβάτες και συλλέκτες.