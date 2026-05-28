Η νέα προειδοποιητική «κατσάδα» Μητσοτάκη στους Υπουργούς για το Ταμείο Ανάκαμψης

Και θα παραμείνω σε περιβάλλον Υπουργικού Συμβουλίου γιατί τείνει να γίνει κλισέ αλλά στις τελευταίες συνεδριάσεις αλλά και στις εναπομείνασες έως τα τέλη Αυγούστου θα έχουν λιγότερο ή περισσότερο από Ταμείο Ανάκαμψης καθώς η έγκαιρη ολοκλήρωση των ορόσημων και των δράσεων βρίσκεται στον πυρήνα του προεκλογικού…αξιώματος του Μεγάρου Μαξίμου «το είπαμε το κάναμε».

Και στην τελευταία συνεδρίαση ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κάλεσε τους εμπλεκόμενους Υπουργούς να επιταχύνουν την προσπάθεια τους.

Οπότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης... δεν έχασε την ευκαιρία για ένα ακόμη προειδοποιητικό «κατσάδιασμα».

«Δεν επιτρέπεται να χάσουμε ούτε ένα ευρώ, όλοι σας γνωρίζεται πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, δεν πρέπει να αποκλίνουμε από τους στόχους μας» είπε στους Υπουργούς του.

Θυμίζω ότι προ διμήνου, ο πρωθυπουργός είχε ξεκαθαρίσει πως για τους Υπουργούς, που έχουν…ανοιχτούς λογαριασμούς με το Ταμείο Ανάκαμψης οι θερινές διακοπές θα είναι μάλλον είδος πολυτελείας, ενώ είχε προειδοποιήσει πως όποιος εξ αυτών περάσει κάτω από τον πήχη θα πρέπει να παραιτηθεί.