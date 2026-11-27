Η Kυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Kathy Hochul, υπέγραψε νόμο που απαγορεύει για πέντε χρόνια την κατασκευή, διανομή και πώληση παιδικών παιχνιδιών με ενσωματωμένο «AI companion» στην πολιτεία. Ο νόμος υπογράφηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και η Hochul προέτρεψε τους γονείς να το σκεφτούν καλά πριν αγοράσουν παιχνίδι με AI. Όπως είπε, δεν πρέπει να ανησυχούν ότι «επικίνδυνα chatbots μεταμφιεσμένα σε παιχνίδια» θα εκθέσουν τα παιδιά τους σε ακατάλληλες συζητήσεις, θα χειραγωγήσουν τα συναισθήματά τους ή θα θέσουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητά τους.

Τι καλύπτει ο νόμος

Για να καλύπτεται ένα παιχνίδι, πρέπει να πληροί δύο ορισμούς. Ο πρώτος αφορά το κοινό, αφού η Νέα Υόρκη υιοθετεί τον ομοσπονδιακό ορισμό για προϊόντα που σχεδιάστηκαν για παιχνίδι από παιδιά έως 12 ετών. Μετράνε σε όλα αυτά η ηλικία στο κουτί, η συσκευασία, η διαφήμιση και το κοινό στο οποίο θεωρείται ότι απευθύνεται και μια απλή ένδειξη «13+» από μόνη της δεν αρκεί για να εξαιρεθεί ένα παιχνίδι. Ο δεύτερος αφορά τη λειτουργία. Ως «AI companion» ορίζεται σύστημα που μιμείται μια διαρκή σχέση, δηλαδή θυμάται προηγούμενες συζητήσεις και προτιμήσεις, ρωτά αυτόβουλα για συναισθήματα και συνεχίζει συζητήσεις για προσωπικά θέματα. Μια κούκλα που παίζει λίγες προηγουμένως ηχογραφημένες φράσεις δεν εμπίπτει στον ορισμό. Για την προστασία των καταναλωτών, ο γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας μπορεί να ζητήσει αστικά πρόστιμα έως 15.000 δολάρια την ημέρα για κάθε παράβαση.

Πιέσεις προς Amazon και eBay

Στις 23 Νοεμβρίου, συνασπισμός 155 οργανώσεων υπεράσπισης των παιδιών, με επικεφαλής τις Fairplay, Alliance 4 Children CIC και Set@16, ζήτησε από τους CEO της Amazon και της eBay να σταματήσουν να πωλούν παιχνίδια AI και ζήτησαν επίσης να επιστραφούν τα χρήματα στις οικογένειες που τα έχουν αγοράσει. Σύμφωνα με την ανοιχτή επιστολή, βρέθηκαν πάνω από 50 τέτοια παιχνίδια στο αμερικανικό marketplace της Amazon και οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι τα προϊόντα πρέπει να αποδεικνύονται ασφαλή πριν φτάσουν στα παιδιά και όχι να αποσύρονται ένα-ένα μετά τη βλάβη.

Η στάση των γονέων

Περίπου ένας στους τέσσερις γονείς στις ΗΠΑ με παιδιά έως 8 ετών δήλωσε στη Common Sense Media ότι έχει ήδη παιχνίδι AI ή σκέφτεται να αγοράσει φέτος. Το ποσοστό είναι μεν υψηλό, αλλά αρκετά μειωμένο σε σχέση με το περίπου 50% που είχε καταγραφεί το 2025.