Η Nicki Minaj εμφανίστηκε χέρι χέρι με τον Τραμπ - «Είμαι η νούμερο ένα θαυμάστριά του»

Σε μια απίστευτη δήλωση λατρείας προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε η γνωστή ράπερ Νίκι Μινάζ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου.

Η γνωστή ράπερ δήλωσε μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος ότι είναι η νούμερο ένα θαυμάστριά του ενώ ευχήθηκε «Να τον έχει ο Θεός καλά» με τον κόσμο να χειροκροτεί.

«Είμαι πιθανώς η νούμερο ένα θαυμάστρια του προέδρου και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», σημείωσε η Μινάζ στη Σύνοδο Κορυφής για τους Λογαριασμούς Τραμπ στην Ουάσινγκτον. «Και το μίσος ή αυτά που έχουν να πουν οι άνθρωποι, δεν με επηρεάζουν καθόλου. Στην πραγματικότητα με παρακινεί να τον υποστηρίξω περισσότερο. Και θα μας παρακινήσει όλους να τον υποστηρίξουμε περισσότερο».

Στη συνέχεια προσέθεσε «Δεν θα τους αφήσουμε να τη γλιτώσουν με τον εκφοβισμό του και τις εκστρατείες δυσφήμισης. Δεν θα πετύχει, εντάξει; Έχει πολλή βία από πίσω του. Ο Θεός ας τον προστατεύει. Αμήν».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, σχολίασε το μανικιούρ της Μινάζ «Είπα, "Θα αφήσω τα νύχια μου να μακρύνουν, γιατί τα λατρεύω. Θα αφήσω αυτά τα νύχια να μακρύνουν"», είπε στο πλήθος χαμογελώντας. «Είναι τόσο καλή. Είναι MAGA, τι να πω;» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πρωτοβουλία Λογαριασμών Τραμπ

Η συνάντηση των δυο έγινε με αφορμή της έναρξης του προγράμματος Trump Accounts που προωθεί η αμερικανική κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία υπόσχεται ομοσπονδιακή συνεισφορά 1.000 δολαρίων σε κάθε παιδί που γεννιέται σε περιοχές χαμηλότερου εισοδήματος μεταξύ 2025 και 2028. Αυτά τα χρήματα αποθηκεύονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι το παιδί να γίνει 18 ετών, οπότε και μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά.

Η Μινάζ ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσει προσωπικά τους λογαριασμούς του Τραμπ για ορισμένους από τους θαυμαστές της, δεσμεύοντας ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 150.000 και 300.000 δολαρίων.