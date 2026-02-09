Φαβορί για την... τετράδα ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό - Έχασε έδαφος ο ΟΦΗ

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης» επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού για τη 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League και μπήκε ακόμα πιο γερά στην μάχη για την 4η θέση.

Την ίδια ώρα ο Λεβαδειακός γνώρισε την ήττα με 3-2 από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, την πρώτη του μετά από τις 30 Νοέμβρη και προφανώς έχει το μυαλό του στην ρεβάνς της Τετάρτης (11/2) για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι Βοιωτοί παρέμειναν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, με 38 βαθμούς, έξι περισσότερους από τον πέμπτο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον ΟΦΗ.

Με έξι αγωνιστικές να απομένουν, ο Λεβαδειακός θέλει να διατηρήσει το προβάδισμα του από τον Παναθηναϊκό και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα playoff 1-4, ενώ οι «πράσινοι» καλούνται να ανατρέψουν της εις βάρος τους κατάσταση, να σώσουν τη σεζόν στο φινάλε και να μην κινδυνεύσουν να μείνουν εκτός Ευρώπης τη νέα χρονιά.

Νέα δεδομένα για πρωταθλητή και playoffs

Η 20ή αγωνιστική της Super League έφερε καθοριστικές ανακατατάξεις τόσο στην κορυφή όσο και στη μάχη της τετράδας,με τις ισορροπίες να αλλάζουν αισθητά έξι στροφές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Μετά το «διπλό» στο Φάληρο, οι «πράσινοι» κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο πιθανοτήτων του Football Meets Data, με +26% στις πιθανότητες εισόδου στα playoffs, αποτέλεσμα που τους φέρνει πλέον σε θέση ισχύος έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε.

🔃 HUGE swing in Championship Play-off (Top 4) race in 🇬🇷 Greece!



🟢 Panathinaikos is now projected to enter Top 4 after winning away at league favorites 🔴⚪️ Olympiacos, while 🟢🔵 Levadiakos lost to OFI Crete!



🟡⚫️ AEK adds +10% to their 🏆 chances!



⌛️ Only 6 rounds left in… pic.twitter.com/Pxx5DdE3n1 — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 9, 2026

Σε αντίθεση, ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος χαμένος της αγωνιστικής, βλέποντας τις πιθανότητές του για τίτλο να μειώνονται κατά 11%, ενώ παράλληλα υποχώρησε και στη μάχη για τις πρώτες δύο θέσεις. Με μόλις έξι αγωνιστικές να απομένουν, ο Παναθηναϊκός κρατά πλέον την τύχη στα χέρια του, όσον αφορά την είσοδό του στα playoffs.

Από εκεί και πέρα, στην κορυφή, η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής. Το εμφατικό 4-0 επί του Πανσερραϊκού εκτόξευσε τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου κατά +10%. Τέλος, στο κάτω μέρος της βαθμολογίας, η ΑΕΛ Novibet, είδε τον κίνδυνο υποβιβασμού να αυξάνεται κατά +10%, μετά τη βαριά ήττα με 4-1 από τον Παναιτωλικό, ενώ οι Αγρινιώτες μείωσαν τον δικό τους βαθμό επικινδυνότητας κατά 9%, κάνοντας σημαντικό βήμα για την παραμονή.