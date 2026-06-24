Η Νικολούλη επίσημα (ξανά) στο Mega - Η ανακοίνωση και οι λεπτομέρειες

Πριν από 10 μέρες ο FLASH έδωσε αποκλειστικά την είδηση για την ανανέωση του συμβολαίου της Αγγελικής Νικολούλη με το Mega για την επερχόμενη σεζόν, που αναμένεται δύσκολη από πολλές απόψεις. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν μεγάλα ονόματα της ψυχαγωγίας που δεν έχουν ολοκληρώσει τις συζητήσεις τους και οι εκπομπές τους ταλανίζονται από τις τεράστιες μειώσεις του μπάτζετ που θέλουν τα στελέχη των καναλιών να κάνουν.

Η Αγγελική Νικολούλη, όμως, είναι απλά μία κατηγορία από μόνη της. Άλλωστε, εκτός από τη Ζήνα Κουτσελίνη, είναι η παρουσιάστρια που πάντα υπογράφει μονοετή συμβόλαια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του FLASH, δεν έχει υποστεί μειώσεις το «Φως στο τούνελ» και η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της, σημειώνοντας υψηλά νούμερα σε κάθε επεισόδιο.

Αναλυτικά, η επίσημη ανακοίνωση του Mega αναφέρει:

«Το MEGA ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με την Αγγελική Νικολούλη, επισφραγίζοντας μια πολυετή σχέση που έχει χτιστεί πάνω στην αμοιβαία εκτίμηση και το κοινό πάθος για τηλεόραση υψηλών προδιαγραφών.

Η Αγγελική Νικολούλη, με μια σπουδαία πορεία 31 ετών στην παρουσίαση της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» και πολυάριθμα βραβεία για τη συνεισφορά της στην ερευνητική δημοσιογραφία, έχει αφήσει ένα μοναδικό δημοσιογραφικό αποτύπωμα που ξεπερνά τα όρια ενός τηλεοπτικού προγράμματος. Η επίμονη και μεθοδική της έρευνα, καθώς και η αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή της στην αποκάλυψη της αλήθειας, έχουν καταστήσει το έργο της διαχρονικό σημείο αναφοράς διεθνώς.

Με την εμπειρία, την αξιοπιστία και τη δημοσιογραφική της διορατικότητα να αποτελούν εγγύηση επιτυχίας, η Αγγελική Νικολούλη συνεχίζει στο MEGA την αποστολή που υπηρετεί πιστά εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες: να ερευνά, να αποκαλύπτει και να δίνει φωνή σε υποθέσεις που συγκλονίζουν την κοινωνία.

Το «Φως στο Τούνελ» θα εξακολουθήσει -και τη νέα τηλεοπτική σεζόν- να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας, διαμορφώνοντας τις εξελίξεις και φωτίζοντας κρίσιμα στοιχεία που συχνά παραμένουν στο σκοτάδι αλλά και στα συρτάρια των Αρχών».