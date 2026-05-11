Η Nintendo αυξάνει την τιμή του Nintendo Switch 2

Η Nintendo ανακοίνωσε παγκόσμια αύξηση τιμής για την κονσόλα Nintendo Switch 2, με το νέο σύστημα να ανεβαίνει στην κατηγορία των 500+ δολαρίων στις περισσότερες αγορές. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μεγάλες αυξήσεις στις αντίπαλες πλατφόρμες και παρότρυνση των μετόχων για την πίεση που γνωρίζει η εταιρεία σε επίπεδο κόστους στην παγκόσμια αγορά. Η επίσημη αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη.



Τι θα αλλάξει στις τιμές

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Nintendo Switch 2 θα πωλείται από τα 449,99 στα 499,99 δολάρια, με μια αύξηση περίπου 50 δολαρίων που πλησιάζει το επίπεδο παρόμοιων αυξήσεων που είδαμε σε άλλες πλατφόρμες νέας γενιάς. Στον Καναδά, η τιμή πηγαίνει από τα 629,99 στα 679,99 καναδικά δολάρια, ενώ στην Ευρώπη η τιμή ανεβαίνει από τα 469,99 στα 499,99 ευρώ. Στην Ιαπωνία, η έκδοση του Nintendo Switch 2 για την εγχώρια αγορά (που περιλαμβάνει μόνο την ιαπωνική γλώσσα) πηγαίνει από τα 49.980 στα 59.980 γιεν.



Τι λέει η Nintendo

Η εταιρεία αποδίδει την αύξηση στις «αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς», συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κόστος εξαρτημάτων και της γενικότερης οικονομικής πίεσης που επηρεάζει την κερδοφορία της βασικής συσκευής της. Επίσημα, η Nintendo τονίζει ότι αναθεωρεί την «καθολική επιχειρηματική βιωσιμότητα» του Nintendo Switch 2 καθώς η κονσόλα μπαίνει στο δεύτερο έτος κυκλοφορίας, προχωρώντας παράλληλα και σε αύξηση σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες όπως το Nintendo Switch Online.



Πώς επηρεάζει τους παίκτες

Για τους παίκτες, η αύξηση σημαίνει πως αγορά ενός Nintendo Switch 2 από τώρα μέχρι τον Σεπτέμβριο μπορεί να θεωρηθεί... προσφορά σε σχέση με την νέα επίσημη τιμή λιανικής, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η Nintendo προειδοποιεί για πιθανή περαιτέρω πίεση στις τιμές υπηρεσιών και προϊόντων, κάτι που μεταφράζεται σε ακόμη ακριβότερο πακέτο συνολικά. Και με δεδομένο ότι ουδείς γνωρίζει τι θα συμβεί με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και τον χαμό που γίνεται με τα chip λόγω ΑΙ, περαιτέρω αυξήσεις δεν θα πρέπει να αποκλειστούν ως ενδεχόμενο.