Η... νόσος της εποχής: Τι είναι το «67» ή «Six Seven» που έχει γίνει εμμονή της Gen A

Κάθε γενιά αφήνει το δικό της πολιτισμικό αποτύπωμα, μια λέξη, μια φράση, ένα «σύνθημα» που τη συνοδεύει παντού. Αν οι Millennials μεγάλωσαν με το θρυλικό «Wazzup» από το Scary Movie, η νέα γενιά φαίνεται πως έχει βρει το δικό της viral «μότο»: το αινιγματικό «67» ή αλλιώς «Six Seven».

Ένα trend που ξεκίνησε ως διαδικτυακό αστείο, έχει πλέον εισβάλει δυναμικά στην καθημερινότητα των παιδιών και όχι μόνο. Μέχρι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης «επιστράτευσε» τη viral φράση, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο, σχετικό βίντεο στα social media με την χαρακτηριστική κίνηση «67», προκειμένου να ανακοινώσει την πρόθεση απαγόρευσης πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027. Όπως σημείωσε, η σχετική ρύθμιση αναμένεται να έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026, με την Ελλάδα να φιλοδοξεί να βρεθεί στην πρωτοπορία τέτοιων πρωτοβουλιών.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: τι ακριβώς σημαίνει το «67»;

Η φράση που προκάλεσε φρενίτιδα

Για όσους δεν έχουν επαφή με παιδιά ή εφήβους, η φράση ίσως ακούγεται ακατανόητη. Όσοι όμως βρεθούν έστω και για λίγο κοντά σε μαθητές, κυρίως έως 14 ετών, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα την ακούσουν. Εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο κάνουν λόγο για ένα «ανεξήγητα δημοφιλές» meme, που έχει φτάσει μέχρι και τις σχολικές αίθουσες, προκαλώντας συχνά… εκρήξεις γέλιου για το απολύτως τίποτα.

Δεν είναι τυχαίο ότι μία από τις πιο συχνές αναζητήσεις στη Google το 2025 ήταν το ερώτημα: «Γιατί το παιδί μου λέει συνέχεια 67;». Η απάντηση, ωστόσο, δεν είναι ούτε απλή ούτε ξεκάθαρη και ίσως αυτό είναι και το «μυστικό» της επιτυχίας του. Αν μάλιστα κάποιος πληκτρολογήσει την viral φράση στη μηχανή αναζήτησης, η εικόνα θα αρχίσει να κινείται στον ρυθμό της χειρονομίας, γεγονός που αποδεικνύει πόσο διαδεδομένο είναι το νέο trend.

Και αν κάποιος πιστεύει πως το viral trend έμεινε μονάχα σε... γήινα επίπεδα, κάνει μεγάλο λάθος. Μέχρι και ο Βίκτορ Γκλόβερ ένα εκ των μελών της διαστημικής αποστολής «Artemis 2» πραγματοποίησε την κίνηση μέσα από το διαστημόπλοιο με το στιγμιότυπο να συγκεντρώνει γρήγορα χιλιάδες προβολές, άλλα τόσα likes και σχόλια.

Τι πραγματικά σημαίνει

Στην πραγματικότητα, το «67» δεν σημαίνει σχεδόν… τίποτα. Πρόκειται για μια φράση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, που συνοδεύεται συχνά από μια χαρακτηριστική χειρονομία, σαν να «ζυγίζει» κανείς κάτι στον αέρα. Μπορεί να υποδηλώνει κάτι «μέτριο» ή «στο περίπου», αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται απλώς για το εφέ, χωρίς αφορμή και χωρίς νόημα.

Πολλοί αποδίδουν την εκτόξευση του trend σε ένα κομμάτι της drill μουσικής σκηνής, το «Doot Doot» του Skrilla, όπου η φράση «6-7» ακούγεται σε κομβικό σημείο του ρυθμού. Από εκεί, το «μικρόβιο» εξαπλώθηκε ταχύτατα: influencers, αθλητές και χρήστες των social media άρχισαν να το επαναλαμβάνουν, μετατρέποντάς το σε διαδικτυακή «πρόκληση».

Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι μια ομάδα μαθητών καθώς μάθαιναν τους αριθμούς από το «1-10», βρήκε αρκετά ξεκαρδιστικό πως μετά τον αριθμό 6 έρχεται το 7 και κάπως έτσι το «Six Seven» ξεκίνησε να λέγεται χωρίς ιδιαίτερο νόημα μεταξύ της παρέας. Ε δεν χρειάστηκε και πολύ από το να διαδοθεί (σ.σ. κυριολεκτικά) σε όλο τον πλανήτη.

Σήμερα, το meme μετρά εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram, ενώ έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο εσωτερικό αστείο της Gen-A. Από ένα τυχαίο στιγμιότυπο σε αγώνα μπάσκετ, όπου ένα παιδί κοιτά την κάμερα και λέει «six seven», μέχρι παγκόσμιο trend, η φράση έγινε σύμβολο μιας γενιάς που βρίσκει χιούμορ στο παράλογο.

Και αν κάτι είναι βέβαιο, είναι ότι όσο περισσότερο προσπαθούν οι μεγαλύτεροι να το καταλάβουν, ή να το σταματήσουν, τόσο περισσότερο θα συνεχίζει να ακούγεται.