Ο διευθύνων σύμβουλος της Novartis και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Anthropic, Vas Narasimhan, απέρριψε την ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα θεραπεύσει τον καρκίνο μέσα σε πέντε έως δέκα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι θα χρειαστεί μια δεκαετία για να μειωθεί κατά μόλις τέσσερα χρόνια η διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων.

Σε δηλώσεις του στους Financial Times, ο Narasimhan ανέφερε ότι ο τεχνολογικός κλάδος προσέγγισε το πρόβλημα με «μηχανική νοοτροπία», αλλά οι κλινικοί γιατροί και οι φαρμακευτικές εταιρείες διαπιστώνουν πόσο λίγα γνωρίζουμε για το ανθρώπινο σώμα.

«Το πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι κατανοούμε, θα λέγαμε, μόνο το 5% περίπου όσων συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα», είπε. «Στον προγραμματισμό κατανοούμε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και, ως εκ τούτου, η ικανότητα του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης να μαθαίνει και να προβλέπει είναι πολύ μεγαλύτερη».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει δηλώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα θεραπεύσει τον καρκίνο και τη νόσο του Άλτσχάιμερ μέσα σε μια δεκαετία, ενώ ο Σερ Ντέμις Χασάμπις, ο βραβευμένος με Νόμπελ ιδρυτής της DeepMind και της θυγατρικής της Isomorphic που ασχολείται με την ανακάλυψη φαρμάκων, δήλωσε πέρυσι ότι πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να λύσει όλες τις ασθένειες σε μόλις μια δεκαετία.

Επιτάχυνση στην ανακάλυψη φαρμάκων

Ο ελβετικός φαρμακευτικός όμιλος διαπίστωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής στην επιτάχυνση της πρώιμης ανακάλυψης φαρμάκων, πριν από τη δοκιμή ενός φαρμάκου σε ανθρώπους, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει έως και δύο χρόνια τη φάση ανάπτυξης που συνήθως διαρκούσε, κατά μέσο όρο, τέσσερα χρόνια.

Ο Narasimhan προέβλεψε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να μειώσει τη συνολική διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων από 12 χρόνια κατά μέσο όρο σε οκτώ χρόνια κατά μέσο όρο μέσα σε μια δεκαετία. Είπε ότι ελπίζει ότι αυτό θα μπορούσε επίσης να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχίας ενός υποψήφιου φαρμάκου από το 8% των φαρμάκων που προχωρούν στις πρώτες μελέτες σε ανθρώπους, στο 12%.

Ωστόσο, ανέφερε ότι ο πραγματικός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται πιθανώς «κάπου στη μέση» μεταξύ των φιλόδοξων προβλέψεων των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και της άποψης της φαρμακευτικής βιομηχανίας, η οποία έχει δείξει μεγαλύτερο σκεπτικισμό.

Αρκετές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προσπαθούν να επιταχύνουν την επίπονη διαδικασία της ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων.

Η Anthropic επενδύει στο δικό της πρόγραμμα ανακάλυψης φαρμάκων, μεταξύ άλλων αγοράζοντας μικρές εταιρείες βιοτεχνολογίας και δημιουργώντας τα δικά της εργαστήρια. Η Isomorphic, η οποία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι συγκέντρωσε 5 δισ. δολάρια στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της, συνεργάζεται με φαρμακευτικές εταιρείες σε ερευνητικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και η Novartis.

Ο Αμοντέι της Anthropic δήλωσε ότι η πρόοδος στη θεραπεία πολλών ασθενειών είναι «πολύ αργή».

«Η μετάβαση από μια εξαιρετική ιδέα σε μια θεραπεία μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες», είπε. «Πιστεύω ότι μια επαρκώς ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, σε συνεργασία με τους ανθρώπους, θα μπορούσε να συμπιέσει έναν αιώνα επιστημονικής και ιατρικής προόδου σε μια δεκαετία».

Ο Narasimhan ανέφερε ότι η συζήτηση με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης αφορά το πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να καλυφθεί το τεράστιο κενό στις γνώσεις μας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» μια τεράστια επιτάχυνση στη διαδικασία ανάπτυξης, εφόσον οι ρυθμιστικές αρχές πειστούν ότι μπορούμε να προβλέψουμε με μεγάλη βεβαιότητα πώς θα συμπεριφερθεί ένα φάρμακο στον άνθρωπο και, ως εκ τούτου, να μειωθούν οι απαιτήσεις για κλινικές δοκιμές.

Πάντως, ο Narasimhan δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα εξακολουθήσουν να απαιτούνται μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές. «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να παρακάμψουμε το γεγονός ότι, σε αυτή τη φάση, πρέπει ακόμα να χορηγηθούν αυτά τα φάρμακα σε ζώα και στη συνέχεια σε ανθρώπους, προκειμένου να ελεγχθούν οι βιολογικές λειτουργίες αυτών των ενώσεων», τόνισε.