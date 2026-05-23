Final Four: Η Ντενίζ Ακσόι πρόσφερε μπακλαβά στη Ρεάλ αλλά έμεινε με το ταψί στο χέρι

Η Ντενίζ Ακσόι κατάφερε για ακόμη μία φορά να γίνει viral στους κύκλους της EuroLeague, αυτή τη φορά μέσα από ένα απολαυστικό και ιδιαίτερα αμήχανο στιγμιότυπο μετά τον ημιτελικό της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια.



Η γνωστή Τουρκάλα δημοσιογράφος, που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει φανατικό κοινό τόσο για την παρουσία της στα παρκέ όσο και για τον αυθορμητισμό της, εμφανίστηκε με έναν δίσκο γεμάτο μπακλαβάδες, θέλοντας να κεράσει τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βαλένθια.

Deniz Aksoy, Real Madrid oyuncularına baklava ikram ediyor ve sonuç 😅 pic.twitter.com/0H8MJKyR26 — Euroleague Time (@euroleague_time) May 23, 2026

Ωστόσο, το σκηνικό δεν εξελίχθηκε όπως πιθανότατα περίμενε. Παρά τις προσπάθειές της και το χαμόγελο με το οποίο πλησίαζε τους παίκτες των Μαδριλένων, κανείς δεν ανταποκρίθηκε στο… γλυκό κάλεσμα της Ακσόι. Οι παίκτες της Ρεάλ προσπέρασαν ευγενικά, χωρίς να δοκιμάσουν ούτε ένα κομμάτι από το παραδοσιακό γλυκό.



Η ίδια αντιμετώπισε τη στιγμή με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, καταλήγοντας τελικά να απολαμβάνει μόνη της τους μπακλαβάδες.



Η Ντενίζ Ακσόι δεν είναι άγνωστη στο μπασκετικό κοινό. Η εκρηκτική παρουσία της στα παιχνίδια της EuroLeague έχει τραβήξει επανειλημμένα τα βλέμματα των φιλάθλων, ενώ συχνά γίνεται θέμα συζήτησης όχι μόνο για τη δημοσιογραφική της δραστηριότητα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με παίκτες, προπονητές και κόσμο γύρω από τα μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης.