Η Ντόρα για τον ΣΚΑΪ, το ντοκιμαντέρ με Κουφοντίνα και τη Σια Κοσιώνη: «Είμαι περήφανη για αυτήν»

«Είδα το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για τη 17Ν, εγώ άντεξα το γεγονός οπότε το ντοκιμαντέρ είναι μια στεναχώρια παραπάνω».

Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στο Mega και στη Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στο πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την 17Ν στο οποίο φιλοξενήθηκαν, μεταξύ άλλων, δηλώσεις του αρχιεκτελεστή της τρομοκρατικής οργάνωσης Δημήτρη Κουφοντίνα.

«Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στην τρέλα τους αποφάσισαν να σκοτώσουν κάποιους που είχαν οικογένειες και ανθρώπους που τους αγαπούσαν, δολοφόνησαν τον Παύλο πισώπλατα, δεν είχαν το θάρρος να τον δουν στα μάτια και όταν τους γύρισε την πλάτη τον δολοφόνησαν με 13 σφαίρες. Στη συνέχεια γελούσαν λέγοντας ότι τους είπε «καλημέρα» είπε η κ. Μπακογιάννη ξεκαθαρίζοντας πως η ίδια δεν έκανε το παραμικρό προκειμένου να εμποδίσει την προβολή του ντοκιμαντέρ.

«Είμαι περήφανη για τη Σία»

Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε με θερμά λόγια για τη Σία Κοσιώνη την οποία χαρακτήρισε «self - made woman».

«Είναι ένας φωτεινός και χαρισματικός άνθρωπος από τα καλύτερα παιδιά και με ψυχή μάλαμα» είπε η κ. Μπακογιάννη. Σημείωσε τον επαγγελματισμό της αλλά και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ακόμα και την εκλογική βραδιά της ήττας του Κώστα Μπακογιάννη στην Αθήνα.

«Είναι περήφανη για αυτήν» είπε η κ. Μπακογιάννη.