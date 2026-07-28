Ι.Ο.Α.Σ. Πάνος Μυλωνάς: 18η Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα στη Χαλκίδα. Μια νύχτα διασκέδασης με ασφάλεια

Για 18η χρονιά, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», με τη δυναμική παρουσία των στελεχών και των εθελοντών του, διοργάνωσε και φέτος το καλοκαίρι τη δράση «Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα». Η δράση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, στο κέντρο διασκέδασης RAVAL, στη Χαλκίδα.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με την Τροχαία Χαλκίδας και τον Δήμο Χαλκιδέων και με την υποστήριξη του Περιφερειακού Τμήματος Χαλκίδας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας S.A.R.-312, των Προσκόπων Χαλκίδας, της Diageo Hellas A.E., του φορέα HELLASTRON «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια» και της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στον Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον».

Με κεντρικό μήνυμα «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας», εκατοντάδες οδηγοί και θαμώνες ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί ο συνδυασμός αλκοόλ και οδήγησης και ενθαρρύνθηκαν να ορίσουν τον «Οδηγό της Παρέας», ο οποίος θα αναλάμβανε να οδηγήσει με ασφάλεια την παρέα του πίσω στο σπίτι.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με θετικά αποτελέσματα, καθώς το 86,89% των οδηγών που συμμετείχαν στη δράση και υποβλήθηκαν σε φιλικό αλκοτέστ βρέθηκε κάτω από το αντίστοιχο προβλεπόμενο όριο, τηρώντας τη δέσμευσή του ως «Οδηγός της Παρέας». Αντίθετα, το 13,11% των συμμετεχόντων βρέθηκε πάνω από το προβλεπόμενο όριο, 0,25 mg/l εκπνεόμενου αέρα για τους οδηγούς αυτοκινήτου και 0,10 mg/l για τους οδηγούς μοτοσυκλέτας.



Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το 62,30% των συμμετεχόντων κατέγραψε μηδενικό αποτέλεσμα στο φιλικό αλκοτέστ, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από 6 στους 10 ακολούθησαν την πλέον ασφαλή επιλογή: να μην καταναλώσουν καθόλου αλκοόλ πριν οδηγήσουν.

Από τους οδηγούς που συμμετείχαν στη δράση και υποβλήθηκαν σε φιλικό αλκοτέστ, το 72,13% ήταν άνδρες και το 27,87% γυναίκες. Παράλληλα, το 95,08% οδηγούσε αυτοκίνητο και το 4,92% μοτοσυκλέτα. Ειδικότερα, από τους οδηγούς αυτοκινήτου, το 86,21% βρέθηκε κάτω από το όριο και το 13,79% πάνω από αυτό, ενώ και όλοι οι οδηγοί μοτοσικλέτας που συμμετείχαν βρέθηκαν κάτω από το αντίστοιχο προβλεπόμενο όριο.

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου, κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, δήλωσε:

«Η “Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα” στη Χαλκίδα ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, ότι όταν η ενημέρωση συνδυάζεται με την προσωπική δέσμευση, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην υιοθέτηση ασφαλέστερων επιλογών. Το γεγονός ότι σχεδόν εννέα στους δέκα “Οδηγούς της Παρέας” τήρησαν την υπόσχεσή τους είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, ενώ ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι περισσότεροι από έξι στους δέκα συμμετέχοντες επέλεξαν να μην καταναλώσουν καθόλου αλκοόλ. Πρόκειται για την ασφαλέστερη και πλέον υπεύθυνη πρακτική: όποιος οδηγεί, δεν πίνει.

Η πρόληψη των τροχαίων συμβάντων δεν εξαρτάται μόνο από τους ελέγχους και την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Απαιτεί συνειδητές αποφάσεις πριν ακόμη ξεκινήσει η διασκέδαση, ασφαλείς εναλλακτικές μετακίνησης και μια κουλτούρα στην οποία η παρέα προστατεύει τον οδηγό και ο οδηγός αναλαμβάνει την ευθύνη να επιστρέψουν όλοι με ασφάλεια.

Ευχαριστώ θερμά τους συνδιοργανωτές, τους συνεργαζόμενους φορείς, τα στελέχη και τους εθελοντές μας, καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν ενεργά στη δράση. Με συνέπεια και συνεργασία συνεχίζουμε να μετατρέπουμε το μήνυμα “Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί” σε καθημερινή στάση ζωής.»



Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» ευχαριστεί θερμά όλους τους φορείς που στήριξαν τη δράση, το Star Κεντρικής Ελλάδας για την προβολή της δράσης καθώς και το κέντρο διασκέδασης RAVAL για τη θερμή φιλοξενία στο χώρο του.