Η «Οδύσσεια» σνομπάρει τους influencers: Γιατί δε θα γίνει το «word-of-mouth»

Λίγα γεγονότα στο Χόλιγουντ συνοδεύονται από τόσο μεγάλο ενθουσιασμό όσο η κυκλοφορία μιας νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Αυτό ισχύει συνήθως ανεξάρτητα από το τι κυκλοφορεί ο Βρετανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης, αλλά οι προσδοκίες είναι ιδιαίτερα υψηλές για την «Οδύσσεια», διασκευή μιας από τις πιο εμβληματικές ιστορίες της δυτικής λογοτεχνίας.

Όπως γράφει το Indiewire, το THR ανέφερε ότι η Universal επιλέγει να μην πραγματοποιήσει προβολές «από στόμα σε στόμα» για την ταινία «The Odyssey», στις οποίες οι ταινίες προβάλλονται εκ των προτέρων σε influencers που μπορούν να διαδώσουν την είδηση. Αυτές οι προβολές πραγματοποιούνται συνήθως πριν οι δημοσιογράφοι και οι κριτικοί έχουν την ευκαιρία να δουν την ταινία. Η πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο είναι στις 6 Ιουλίου.

Οι λόγοι

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μια κινηματογραφική εταιρεία μπορεί να επιλέξει να παραλείψει τις προβολές για το «word-of-mouth», ειδικά για μια ταινία που δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα στην προσέλκυση κοινού. Η επιλογή αυτή μπορεί να οφείλεται στη μυστικότητα. Ακριβώς όπως οι ταινίες του σκηνοθέτη παρακάμπτουν τα φεστιβάλ και αρχικά βασίζονται σε ελάχιστο μάρκετινγκ, η παράλειψη των πρώιμων προβολών θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένας ακόμη τρόπος για να διασφαλιστεί ότι το κοινό θα δει την ταινία χωρίς να έχει μάθει την πλοκή εκ των προτέρων.

Υπάρχει επίσης μια αυξανόμενη αίσθηση ότι οι κριτικές των influencers έχουν λιγότερη αξία από ό,τι στο παρελθόν, ειδικά για το κοινό που είναι ιδιαίτερα ενημερωμένο για την κινηματογραφική βιομηχανία και θεωρεί τις θετικές πρώιμες κριτικές ως εμπορικές.



Η Universal πρόκειται να κυκλοφορήσει την ταινία «The Odyssey» στις αίθουσες την Παρασκευή, 17 Ιουλίου.