Guardian: Η «Οδύσσεια» απογειώνει τη Μεσσηνία, αλλά δοκιμάζει τα όρια ενός εύθραυστου παραδείσου

Η Μεσσηνία ετοιμάζεται να γίνει παγκόσμιος προορισμός χάρη στην κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, όμως πίσω από τις εντυπωσιακές εικόνες των ακτών και των αρχαίων τοπίων κρύβεται μια διαφορετική ιστορία: αυτή μιας περιοχής που παλεύει να προστατεύσει το περιβάλλον της από την κλιματική αλλαγή, την έλλειψη νερού και την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη.

Σε οδοιπορικό του The Guardian στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, παρουσιάζεται η αντίφαση μιας γης που μπορεί να γίνει παγκόσμιο σύμβολο ομορφιάς, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύει να πληρώσει ακριβό τίμημα για τη δημοφιλία της.

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Η Βοϊδοκοιλιά: Το κινηματογραφικό σκηνικό που κρύβει μια εύθραυστη πραγματικότητα



Ο κόλπος της Βοϊδοκοιλιάς, με την χαρακτηριστική καμπύλη της παραλίας του, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα ιστορικά τοπία γύρω του, μοιάζει βγαλμένος από μυθολογικό σκηνικό.

Την περασμένη άνοιξη, όμως, μετατράπηκε σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο χολιγουντιανό σκηνικό για τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Η Οδύσσεια», με πρωταγωνιστές τον Ματ Ντέιμον και τη Ζεντάγια.

Η Μεσσηνία επιλέχθηκε για να αποδώσει την επική ατμόσφαιρα του ομηρικού κόσμου: άγριες ακτές, κάστρα, αρχαία μνημεία και τοπία που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.

Όμως πίσω από την εικόνα της «κινηματογραφικής καρτ ποστάλ», οι κάτοικοι βλέπουν μια άλλη πραγματικότητα. Η διεθνής προβολή της περιοχής αναμένεται να φέρει νέο κύμα επισκεπτών, σε έναν τόπο που ήδη δοκιμάζεται από τη λειψυδρία, τις πυρκαγιές, την πίεση στους φυσικούς πόρους και τη ραγδαία ανάπτυξη.

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Κλιματική αλλαγή: Η μάχη για το νερό γίνεται όλο και πιο δύσκολη



Τα τελευταία 30 χρόνια, η μέση θερμοκρασία στη Μεσσηνία έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,5 βαθμό Κελσίου. Όπως δήλωσε στον Guardian ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι ολοένα θερμότερα καλοκαίρια και οι χειμώνες με λιγότερα χιόνια μειώνουν σημαντικά την αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων.

Το αποτέλεσμα είναι μια περιοχή που αντιμετωπίζει χρόνια πίεση από την έλλειψη νερού ακριβώς την περίοδο που αυξάνεται η τουριστική ζήτηση.

Η Μεσσηνία βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα υπόγεια ύδατα, τα οποία όμως μειώνονται λόγω της αυξημένης κατανάλωσης για τουρισμό και γεωργία.

Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας: Ένα οικοσύστημα στα όριά του

Πίσω από τους αμμόλοφους της Βοϊδοκοιλιάς βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας.

Η περιοχή ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και φιλοξενεί δεκάδες σπάνια και απειλούμενα είδη, καθώς και 17 διαφορετικούς τύπους οικοτόπων. Ωστόσο, η ισορροπία του οικοσυστήματος γίνεται ολοένα πιο εύθραυστη.

Η εξάτμιση, οι μειωμένες βροχοπτώσεις και η υποχώρηση των αποθεμάτων γλυκού νερού αυξάνουν την αλατότητα της λιμνοθάλασσας, ενώ τα λύματα, οι αγροτικές απορροές και η ανάπτυξη φυκιών απειλούν την υδρόβια ζωή.

Η εικόνα μιας λίμνης που στεγνώνει και αφήνει πίσω της γεωμετρικά μοτίβα στον λασπώδη πυθμένα αποτελεί πλέον ένα ανησυχητικό σύμβολο της κλιματικής πίεσης.

Costa Navarino: Η ανάπτυξη που άλλαξε τη Μεσσηνία



Στην απέναντι πλευρά του κόλπου του Ναβαρίνου βρίσκεται η Costa Navarino, ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά συγκροτήματα πολυτελείας στην Ελλάδα.

Η ανάπτυξη της περιοχής έφερε διεθνή αναγνώριση, νέες θέσεις εργασίας και σημαντικές επενδύσεις.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει πολυτελή ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, μαρίνες, γήπεδα γκολφ και μεγάλες εγκαταστάσεις αναψυχής.

Ωστόσο, η κλίμακα αυτής της ανάπτυξης προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητά της σε μια περιοχή που ήδη αντιμετωπίζει περιορισμούς στους φυσικούς πόρους.

Ο καθηγητής Ιωάννης Σπιλάνης υποστηρίζει ότι το μοντέλο αυτό δημιουργεί μια «μονοκαλλιέργεια τουρισμού», η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον χαρακτήρα του τόπου.

«Η κατανάλωση νερού ενός τέτοιου μοντέλου είναι ασύμβατη με τους πόρους της περιοχής», σημείωσε.

Οι κάτοικοι δεν λένε «όχι» στον τουρισμό - Zητούν άλλο μοντέλο



Η τοπική κοινωνία δεν απορρίπτει την ανάπτυξη, αλλά ζητά διαφορετική κατεύθυνση.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Πύλου, Γεωργία Βισβίκη, τονίζει ότι οι επενδύσεις δημιουργούν ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν την πίεση στο περιβάλλον και στην τοπική ταυτότητα.

«Δεν απορρίπτουμε τον τουρισμό. Θέλουμε ένα μοντέλο που να συνεργάζεται με την τοπική κοινωνία και όχι εναντίον της», ανέφερε.

Η ανησυχία είναι ότι η παγκόσμια προβολή από την ταινία του Νόλαν μπορεί να φέρει ακόμη περισσότερους επισκέπτες σε έναν τόπο που ίσως δεν είναι έτοιμος να τους υποδεχθεί χωρίς συνέπειες.

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Μια άλλη Πελοπόννησος: Οι άνθρωποι που επενδύουν στην παράδοση



Μακριά από τα μεγάλα τουριστικά έργα, σε χωριά της ενδοχώρας, αναπτύσσεται μια διαφορετική αντίληψη για το μέλλον.

Στο χωριό Δεσύλλας, κάτοικοι και εθελοντές μετέτρεψαν μια εγκαταλελειμμένη σιδηροδρομική γραμμή σε μονοπάτι και τον παλιό σταθμό σε χώρο πολιτισμού και συνάντησης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παράδειγμα ήπιας ανάπτυξης, που στηρίζεται στην τοπική κοινωνία και όχι στη μαζική κατανάλωση.

Όπως σημειώνουν μέλη του κοινωνικού συνεταιρισμού Ethos, η αναβίωση του σιδηροδρόμου θα μπορούσε να δώσει ζωή στα χωριά της ενδοχώρας και να δημιουργήσει βιώσιμες θέσεις εργασίας.



Η παράδοση απέναντι στην επέλαση του μαζικού τουρισμού



Στα Βουνάρια και στα Βασιλίτσια, κάτοικοι προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές παλιές τέχνες, όπως η κεραμική και η υφαντουργία.

Παράλληλα, μικρές συλλογικότητες, όπως η «Από Καρδιάς», επενδύουν στη βιολογική παραγωγή και σε μια σχέση με τον επισκέπτη που βασίζεται στην εμπειρία και όχι στην υπερκατανάλωση.

Ο Άρης Χριστόπουλος, συνιδρυτής της συλλογικότητας, συνοψίζει τη φιλοσοφία τους: «Ο τουρισμός δεν είναι απόλυτο κακό. Το ζήτημα είναι το μοντέλο. Δεν θέλουμε τεράστια έργα και γιγαντιαία θέρετρα. Θέλουμε τουρισμό ανθρώπινης κλίμακας, συνδεδεμένο με τον τόπο».

Μετά την «Οδύσσεια» του Νόλαν, η πραγματική δοκιμασία αρχίζει



Η παγκόσμια επιτυχία της ταινίας μπορεί να κάνει τη Μεσσηνία γνωστή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Όμως η εμπειρία άλλων περιοχών δείχνει ότι η κινηματογραφική προβολή μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες.

Το Ντουμπρόβνικ μετά το «Game of Thrones» και ο κόλπος Μάγια στην Ταϊλάνδη μετά την ταινία «Η Παραλία» αποτελούν παραδείγματα τόπων που δυσκολεύτηκαν να διαχειριστούν τη μαζική αύξηση επισκεπτών.

Η Μεσσηνία βρίσκεται τώρα μπροστά σε μια επιλογή: Να ακολουθήσει έναν δρόμο αδιάκοπης τουριστικής επέκτασης ή να επενδύσει σε ένα μοντέλο που προστατεύει το τοπίο, την παράδοση και τους ανθρώπους της.

Για πολλούς κατοίκους, το ζητούμενο είναι απλό: Η ιστορία που θα αφήσει πίσω της η «Οδύσσεια» του Νόλαν να μην είναι μια ιστορία πληγών, αλλά μια ιστορία ίχνους και σεβασμού.



Πηγή: The Guardian