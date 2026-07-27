Η «Οδύσσεια» του Νόλαν κάνει τους Βρετανούς να μαθαίνουν ελληνικά – Έκρηξη 550% στις αναζητήσεις

Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια που σαρώνει η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Η ταινία φαίνεται πως πέτυχε κάτι πολύ πιο απρόσμενο: έβαλε χιλιάδες Βρετανούς να αναζητούν τρόπο να μάθουν ελληνικά.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών Preply, οι αναζητήσεις στη Google στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον όρο «Learn Greek» εκτοξεύθηκαν κατά 550% μέσα σε έναν μήνα, φτάνοντας περίπου τις 6.000 μηνιαίες αναζητήσεις. Το κύμα ενδιαφέροντος συνέπεσε με την πρεμιέρα της ταινίας, στην οποία ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική γοητεία του ομηρικού έπους.



Από τον Όμηρο στη σύγχρονη Ελλάδα

Αν και η «Οδύσσεια» γράφτηκε στην αρχαία ελληνική, φαίνεται ότι πολλοί θεατές δεν περιορίζονται στην ιστορία του Ομήρου. Τα ελληνικά τοπία, η μυθολογία, η Μεσόγειος και η πολιτιστική ατμόσφαιρα της ταινίας λειτουργούν ως αφορμή για να γνωρίσουν τη γλώσσα που μιλιέται σήμερα στην Ελλάδα.

Η ειδικός στις τάσεις εκμάθησης γλωσσών της Preply, Μάντλιν Ίνος, εξηγεί ότι η ταινία ανοίγει ουσιαστικά δύο διαφορετικούς δρόμους στους ενδιαφερόμενους: την αρχαία ελληνική, για όσους επιθυμούν να διαβάσουν τον Όμηρο στο πρωτότυπο και να εμβαθύνουν στον κλασικό κόσμο, και τη νέα ελληνική, για όσους θέλουν να γνωρίσουν τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και να επικοινωνήσουν με τους σημερινούς ομιλητές της γλώσσας.

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Όταν ο κινηματογράφος γίνεται... δάσκαλος



Δεν είναι η πρώτη φορά που μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή επηρεάζει τη συμπεριφορά του κοινού. Οι υπερπαραγωγές έχουν αποδείξει ότι μπορούν να αλλάξουν ταξιδιωτικές συνήθειες, να αυξήσουν το ενδιαφέρον για ιστορικούς τόπους ή ακόμη και να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον για μια γλώσσα.

Όπως ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» οδήγησε εκατομμύρια επισκέπτες στη Νέα Ζηλανδία και οι ταινίες με φόντο το Παρίσι αναζωογόνησαν το ενδιαφέρον για τη γαλλική πρωτεύουσα, έτσι και η «Οδύσσεια» φαίνεται να λειτουργεί ως ένας νέος πρεσβευτής της Ελλάδας, μετατρέποντας τη γλωσσική περιέργεια σε πραγματική επιθυμία μάθησης.



Η δύναμη της ιστορίας πίσω από τις λέξεις



Σύμφωνα με την Preply, οι ταινίες δημιουργούν μια έντονη συναισθηματική σύνδεση με τους χαρακτήρες, τους τόπους και την ιστορία τους. Αυτή ακριβώς η σύνδεση είναι που ωθεί πολλούς ανθρώπους να κάνουν το επόμενο βήμα και να γνωρίσουν τη γλώσσα που κρύβεται πίσω από τον πολιτισμό που τους γοήτευσε.

Η ίδια η πλατφόρμα αναφέρει ότι, μετά την κυκλοφορία της ταινίας, αυξήθηκε η ζήτηση τόσο για μαθήματα αρχαίων όσο και νέων ελληνικών, με μαθητές από διάφορες χώρες να αναζητούν εξατομικευμένα διαδικτυακά μαθήματα.

Universal Pictures

Περισσότερο από μια κινηματογραφική μόδα



Το ενδιαφέρον των Βρετανών για την ελληνική γλώσσα δεν είναι νέο, καθώς οι κλασικές σπουδές διατηρούν ισχυρή παρουσία στη βρετανική εκπαίδευση εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, η αύξηση κατά 550% μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δείχνει ότι η επίδραση της ταινίας ξεπερνά την απλή κινηματογραφική επιτυχία.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για μια πρόσκαιρη τάση, αλλά για ένα ενδιαφέρον που μπορεί να οδηγήσει σε μαθήματα, ταξίδια στην Ελλάδα ή ακόμη και στη μελέτη του Ομήρου στο πρωτότυπο.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό επίτευγμα της νέας «Οδύσσειας»: δεν έφερε απλώς έναν αρχαίο ήρωα ξανά στη μεγάλη οθόνη· κατάφερε να κάνει χιλιάδες ανθρώπους να αναζητήσουν τη γλώσσα που γέννησε έναν από τους σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου.

Πηγή: thetimes