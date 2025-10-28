Η οικία του «Όχι» στην Κηφισιά ανοίγει ξανά για το κοινό

Η ιστορική οικία του Ιωάννη Μεταξά στην Κηφισιά – το σπίτι όπου ειπώθηκε το «Όχι» που καθόρισε τη μοίρα της Ελλάδας – ανοίγει σήμερα τις πόρτες της στο κοινό, από τις 11:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι.

Πρόκειται για τον τόπο όπου, τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, γράφτηκε μια από τις πιο εμβληματικές σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ήταν η στιγμή που ο τότε πρωθυπουργός αρνήθηκε το ιταλικό τελεσίγραφο και η χώρα ύψωσε το ανάστημά της απέναντι στη φασιστική Ιταλία, ξεκινώντας τον ηρωικό αγώνα στα βουνά της Πίνδου.

Η εγγονή του Μεταξά, ιστορικός και βραβευμένη συγγραφέας Ιωάννα Φωκά, θα υποδεχθεί προσωπικά όσους θελήσουν να περάσουν το κατώφλι του σπιτιού που στέκει αγέρωχο, κουβαλώντας τη μνήμη εκείνης της νύχτας που άλλαξε την πορεία ενός ολόκληρου έθνους.

Το σπίτι που «μίλησε» στην Ιστορία

Ήταν 3 παρά τέταρτο τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ο Ιταλός πρέσβης Εμανουέλε Γκράτσι χτύπησε το κουδούνι της πρωθυπουργικής κατοικίας στην Κηφισιά. Δεν μπήκε από την κεντρική είσοδο – πέρασε διακριτικά από μια πλαϊνή πόρτα, στο πίσω μέρος του σπιτιού. Εκεί, στο μικρό σαλόνι του ισογείου, επέδωσε το τελεσίγραφο στον Ιωάννη Μεταξά.

Η συζήτηση έγινε στα γαλλικά. Και έληξε με τη φράση που έμεινε στην αιωνιότητα:

«Alors, c’est la guerre» – «Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμος».

Από εκείνο το «Όχι», γεννήθηκε το έπος του ’40.

Η έπαυλη του Μεταξά τότε και τώρα

Η οικία, που παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση, κατοικείται ακόμη από την εγγονή του πρωθυπουργού, κόρη της Νανάς Μεταξά και του καθηγητή και πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγένιου Φωκά.

Χτίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’20, αρχικά ως εξοχική κατοικία του εκδότη Πέτρου Δημητράκου. Ο Ιωάννης Μεταξάς εγκαταστάθηκε εκεί το 1938 μαζί με τη σύζυγό του Λέλα, μεταφέροντας και τη μεγάλη προσωπική του βιβλιοθήκη.

Στο μικρό σαλόνι, όπου έγινε η ιστορική συνάντηση, σώζονται ακόμη ο καναπές, η πολυθρόνα και το μαύρο τηλέφωνο με το οποίο ο Μεταξάς ειδοποίησε αμέσως τον βασιλιά Γεώργιο για τις δραματικές εξελίξεις. Πάνω από το τηλέφωνο στέκει ακόμη το ρολόι τοίχου, σαν να μετρά τις στιγμές που σταμάτησαν εκείνο το ξημέρωμα.

Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, πολλά οικογενειακά κειμήλια λεηλατήθηκαν ή χάθηκαν, όμως η μνήμη έμεινε άθικτη. Στην πρόσοψη της έπαυλης δεσπόζει μια μαρμάρινη πλάκα που θυμίζει στους περαστικούς:

«Εδώ ο Ιωάννης Μεταξάς την 28 Οκτωβρίου 1940 είπε το ιστορικόν ΌΧΙ».