«Η οικοδομή έχει γίνει... αρένα»- 49 νεκροί εργάτες το 2026, εκατοντάδες τραυματίες

Σχεδόν ένα ολόκληρο χωριό χάθηκε μέσα στο 2026 (έως τώρα), σε όλη τη χώρα, στη διάρκεια εργατικών δυστυχημάτων, ενώ εκατοντάδες εργάτες (κυρίως οικοδόμοι αλλά και άλλες ειδικότητες) συνεχίζουν να μπαινοβγαίνουν, τραυματισμένοι, στα νοσοκομεία σε έναν Γολγοθά δίχως τέλος! Ο Πρόεδρος του Συνδικάτου των Οικοδόμων επισήμανε στο Cretalive ότι η τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας αποτελεί διαχρονικό - και πιο επίκαιρο από ποτέ- αίτημα.

Διαβάστε για τον τραγικό απολογισμό σε εργατικά δυστυχήματα.