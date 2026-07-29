Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής - Ήχησε το 112

Ελλάδα Κρήτη

«Η οικοδομή έχει γίνει... αρένα»- 49 νεκροί εργάτες το 2026, εκατοντάδες τραυματίες

«Φεύγουμε για τη δουλειά το πρωί και δεν ξέρουμε εάν και πώς θα επιστρέψουμε», ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνδικάτου των Οικοδόμων Ηρακλείου.

Cretalive
Cretalive
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σχεδόν ένα ολόκληρο χωριό χάθηκε μέσα στο 2026 (έως τώρα), σε όλη τη χώρα, στη διάρκεια εργατικών δυστυχημάτων, ενώ εκατοντάδες εργάτες (κυρίως οικοδόμοι αλλά και άλλες ειδικότητες) συνεχίζουν να μπαινοβγαίνουν, τραυματισμένοι, στα νοσοκομεία σε έναν Γολγοθά δίχως τέλος! Ο Πρόεδρος του Συνδικάτου των Οικοδόμων επισήμανε στο Cretalive ότι η τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας αποτελεί διαχρονικό - και πιο επίκαιρο από ποτέ- αίτημα.

Διαβάστε για τον τραγικό απολογισμό σε εργατικά δυστυχήματα.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader