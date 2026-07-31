Η οικονομική δυσπραγία επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου, σύμφωνα με μελέτη

Η οικονομική πίεση για πολλά χρόνια δεν φαίνεται να επηρεάζει μόνο την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, αλλά πιθανώς και την υγεία του εγκεφάλου. Αυτό δείχνει νέα μελέτη, σύμφωνα με την οποία άνθρωποι που αντιμετώπισαν επίμονες οικονομικές δυσκολίες παρουσίασαν χειρότερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης και ταχύτητας σκέψης, αλλά και ενδείξεις ταχύτερης γήρανσης του εγκεφάλου σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του University College London (UCL) και βασίστηκε σε δεδομένα 2.759 ανθρώπων από τη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι συμμετέχουν σε μια μεγάλη μελέτη παρακολούθησης της υγείας που ξεκίνησε με ανθρώπους γεννημένους το 1946. Οι ερευνητές, όπως αναφέρεται στο foxnews εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στις οικονομικές συνθήκες που βίωσαν οι συμμετέχοντες σε διαφορετικές περιόδους της ζωής τους και στην κατάσταση της εγκεφαλικής τους υγείας αρκετές δεκαετίες αργότερα.

Η φτώχεια που διαρκεί φαίνεται να αφήνει αποτύπωμα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν αντιμετωπίσει παρατεταμένη οικονομική δυσκολία ή χαμηλό εισόδημα είχαν χαμηλότερες επιδόσεις σε δοκιμασίες που αξιολογούσαν τη λεκτική μνήμη και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών. Με απλά λόγια, οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονταν περισσότερο να θυμηθούν πληροφορίες ή να ανταποκριθούν γρήγορα σε νοητικές εργασίες σε σχέση με όσους είχαν βιώσει πιο σταθερές οικονομικές συνθήκες. Παράλληλα, οι μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου έδειξαν ορισμένες διαφορές που συνδέονται με τη γήρανση του εγκεφάλου. Μεταξύ αυτών ήταν μεγαλύτερη συρρίκνωση εγκεφαλικού ιστού και αλλαγές στις κοιλίες του εγκεφάλου, περιοχές που συχνά χρησιμοποιούνται ως δείκτες της εγκεφαλικής γήρανσης.

Ο επικεφαλής της μελέτης, δρ Jacques Wels από τη Μονάδα Μακροχρόνιας Υγείας και Γήρανσης του UCL, ανέφερε ότι μέχρι σήμερα ήταν γνωστό πως η γνωστική έκπτωση σχετίζεται με γενετικούς παράγοντες και δύσκολες εμπειρίες στην παιδική ηλικία, αλλά υπήρχαν λιγότερα στοιχεία για το πώς η οικονομική πίεση που συσσωρεύεται σε όλη τη ζωή μπορεί να επηρεάζει τον εγκέφαλο.

Το χρόνιο οικονομικό άγχος μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν φαίνεται να είναι οι σύντομες οικονομικές δυσκολίες που συνδέονται περισσότερο με τις αλλαγές στον εγκέφαλο, αλλά η μακροχρόνια έκθεση σε οικονομική ανασφάλεια. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι το συνεχές στρες που προκαλεί η οικονομική πίεση μπορεί να επηρεάζει το σώμα με πολλούς τρόπους. Το χρόνιο άγχος έχει συνδεθεί με αυξημένη φλεγμονή στον οργανισμό, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του εγκεφάλου. Επιπλέον, η συνεχής ανησυχία για χρήματα μπορεί να αυξάνει το λεγόμενο «γνωστικό φορτίο». Όταν μεγάλο μέρος της σκέψης ενός ανθρώπου καταναλώνεται στην αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων, μπορεί να μειώνονται οι διαθέσιμοι πόροι για άλλες νοητικές λειτουργίες.

Ποιοι φαίνεται να επηρεάστηκαν περισσότερο

Η σύνδεση ανάμεσα στην οικονομική δυσκολία και την εγκεφαλική γήρανση ήταν πιο έντονη στους άνδρες, σε ανθρώπους που είχαν μεγαλώσει σε πιο δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και σε όσους έφεραν μια συγκεκριμένη γενετική παραλλαγή, την APOE-ε4, η οποία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ. Οι επιστήμονες σημειώνουν ωστόσο ότι η μελέτη αφορά ανθρώπους που γεννήθηκαν το 1946, μια εποχή όπου οι κοινωνικοί ρόλοι ήταν διαφορετικοί. Για παράδειγμα, στους άνδρες εκείνης της γενιάς υπήρχε συχνότερα η προσδοκία να αποτελούν τον βασικό οικονομικό υποστηρικτή της οικογένειας, κάτι που ίσως ενίσχυε την επίδραση της οικονομικής πίεσης.

Η οικονομική κατάσταση είναι ένας από πολλούς παράγοντες

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει πως η οικονομική δυσκολία προκαλεί άμεσα γνωστική έκπτωση ή επιταχύνει από μόνη της τη γήρανση του εγκεφάλου. Πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης, η οποία δείχνει μια σχέση ανάμεσα σε δύο φαινόμενα, αλλά δεν αποδεικνύει αιτιότητα.

Υπάρχουν επίσης άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου, όπως ο τρόπος ζωής, η εκπαίδευση, η σωματική δραστηριότητα, η υγεία της καρδιάς ή άλλες συνθήκες που δεν καταγράφηκαν πλήρως.

Παρόλα αυτά, τα ευρήματα δείχνουν ότι η αντιμετώπιση της μακροχρόνιας φτώχειας και η δημιουργία καλύτερων οικονομικών συνθηκών μπορεί να αποτελούν έναν πιθανό τρόπο προστασίας της υγείας του εγκεφάλου. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να φανεί αν η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης μπορεί πράγματι να μειώσει τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και άνοιας.