Η Όλγα του ΠΑΣΟΚ (που κερδίζει συνέχεια πόντους)

Όλα τα κόμματα έχουν την Όλγα τους. Στη ΝΔ την Όλγα Κεφαλογιάννη. Στον ΣΥΡΙΖΑ την Όλγα Γεροβασίλη. Η Όλγα του ΠΑΣΟΚ είναι όμως η Όλγα Μαρκογιαννάκη.

Λιγότερη γνωστή και φρέσκια στην πολιτική σε σχέση με τις συνονόματές της, πρόκειται για την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου, η οποία δίνει καθημερινά μάχες σε πάνελ και τηλεοπτικά παράθυρα για να περάσει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ.

Στέκομαι στην πράσινη Όλγα γιατί προχθές τα καθήκοντά της διευρύνθηκαν με την εκλογή της στο Εκτελεστικό Γραφείο των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Women), στο ετήσιο συνέδριο που διεξήχθη στο Άμστερνταμ. Κάτι που σημαίνει ότι εκτός από το δρομολόγιο Κοζάνη – Αθήνα που έχει μετατρέψει σε Κολιάτσου – Παγκράτι, αφού η έδρα και η οικογένειά της είναι στην πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, τώρα θα προστεθεί και το Αθήνα – Βρυξέλλες ή Θεσσαλονίκη – Βρυξέλλες.

Η κ. Μαρκογιαννάκη ήταν υποψήφια στις ευρωεκλογές του 2024 και θεωρείται από τα πιο ανερχόμενα στελέχη που ανέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης και εμπιστεύεται για το μέλλον. Είναι διδάκτωρ πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακό από το Columbia της Νέας Υόρκης, παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, όμως για τους λάτρεις της στατιστικής να σημειώσω ότι από την Κοζάνη κατάγεται και η Άννα Διαμαντοπούλου, είναι και αυτή πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και πριν την ελληνική Βουλή είχε μακρά θητεία στην Ευρώπη.