Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ για το Conference League

Σε μία ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά θέλει να μετατρέψει αυτή της 9ης Απριλίου η ΑΕΚ. Έπειτα από την πρόκριση επί της Τσέλιε οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν στο «Βαγιέκας» τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τους «8» του Conference League.



Η Ένωση θέλει να προχωρήσει όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση και στόχος της είναι να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στην έδρα της ισπανικής ομάδας.

Ο πρώτος προημιτελικός του Conference League θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 2 HD.