Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ για το Conference League
Πού θα δείτε την προσπάθεια της ΑΕΚ να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Conference League κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Σε μία ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά θέλει να μετατρέψει αυτή της 9ης Απριλίου η ΑΕΚ. Έπειτα από την πρόκριση επί της Τσέλιε οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν στο «Βαγιέκας» τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τους «8» του Conference League.
Η Ένωση θέλει να προχωρήσει όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση και στόχος της είναι να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στην έδρα της ισπανικής ομάδας.
Ο πρώτος προημιτελικός του Conference League θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 2 HD.