Σήμερα (21/11) η Stoiximan GBL έχει πέμτε αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική της και σίγουρα τα βλέμματα όλων πέφτουν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία είναι αυτό ανάμεσα στον Ηρακλή και την ΑΕΚ στο Ιβανώφειο, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 15:00

Μία ώρα αργότερα, στις 16:00, η δράση μεταφέρεται στη Ρόδο, με τον Κολοσσό να υποδέχεται τον Προμηθέας, ενώ στις 17:00 η Δόξα Λευκάδας κοντράρεται στην έδρα της με το Περιστέρι.

Το πρόγραμμα της ημέρας κορυφώνεται στις 17:30 με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις να διεξάγονται ταυτόχρονα. Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στην Παλατάκι, την ώρα που στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί το Μαρούσι στο Telekom Center Athens.

Η ώρα και τα κανάλια των αγώνων της ημέρας στη Stoiximan GBL