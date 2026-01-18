Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και τα ματς του ΠΑΟΚ και του Άρη

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται την Κυριακή (18/01) η 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο ντέρμπι της Αθήνας.

Στο πρώτο χρονικά ματς, στις 17:00, η ΑΕΛ Novibet θα υποδεχθεί τον Άρη, μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Δύο ώρες μετά και συγκεκριμένα στις 19:00, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην Τούμπα τον ΟΦΗ, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Τέλος, στις 21:00, η ΑΕΚ θα μονομαχήσει τον Παναθηναϊκό στην Opap Arena, αναμέτρηση η οποία θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

ΑΕΛ Novibet - Άρης 17:00

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 19:00

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός - Λεβαδειακός 18:00

Βόλος - Ατρόμητος 20:00

* Η αναμέτρηση Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός αναβλήθηκε και θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.