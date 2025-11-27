Η ώρα και το κανάλι για τις «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ για Europa και Conference League

Πλούσιο το πρόγραμμα της Πέμπτης (27/11) για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη με σημαντικούς αγώνες Europa League και Conference League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα, για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:45 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3 HD.

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη... μάχη και φιλοξενεί την Στουρμ Γκρατς, για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League. Ένα ματς με ώρα έναρξης στις 22:0, το οποίο θα μεταδώσει το Cosmote Sport 4 HD.

Για το Conference League, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Ιταλία απέναντι στην Φιορεντίνα, έχοντας αρκετά δύσκολη αποστολή. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, με κάλυψη από το Cosmote Sport 5 HD και τον ΑΝΤ1.

Αναλυτικά οι ώρες και κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων: