Η ώρα και το κανάλι για τις «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ για Europa και Conference League
Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στο Europa League και η ΑΕΚ στο Conference.
Πλούσιο το πρόγραμμα της Πέμπτης (27/11) για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη με σημαντικούς αγώνες Europa League και Conference League.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα, για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:45 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3 HD.
Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη... μάχη και φιλοξενεί την Στουρμ Γκρατς, για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League. Ένα ματς με ώρα έναρξης στις 22:0, το οποίο θα μεταδώσει το Cosmote Sport 4 HD.
Για το Conference League, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Ιταλία απέναντι στην Φιορεντίνα, έχοντας αρκετά δύσκολη αποστολή. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, με κάλυψη από το Cosmote Sport 5 HD και τον ΑΝΤ1.
Αναλυτικά οι ώρες και κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων:
- ΠΑΟΚ - Μπαρν (19:45, Cosmote Sport 3 HD)
- Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς (22:00, Cosmote Sport 4 HD)
- Φιορεντίνα - ΑΕΚ (22:00, Cosmote Sport 5 HD, ANT1)