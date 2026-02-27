Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με το Μαυροβούνιο

Με στόχο το «3 στα 3» που θα την εδραιώσει στην κορυφή του ομίλου, η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται το Μαυροβούνιο στη «Sunel Arena». Το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη, μετά τις νίκες επί της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας, θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να κάνει το πλέον αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Η κρίσιμη αναμέτρηση ξεκινά στις 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2.