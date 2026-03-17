Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Δανία για τα προκριματικά του Eurobasket 2027

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ Γυναικών μετράει αντίστροφα για τη διεξαγωγή του κρίσιμου αγώνα της Τρίτης 17/03 με τη Δανία στο «Ιβανώφειο» στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου προκριματικού γύρου του Eurobasket 2027.

Μοναδικός στόχος είναι η νίκη που θα της δώσει την πρόκριση στη Β’ Προκριματική Φάση και μπορεί να τον πετύχει με την συμπαράσταση και του κόσμου της Θεσσαλονίκης.

Η γαλανόλευκη, μετά την άνετη επικράτηση απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία με το εμφατικό 101-47, κρατάει την τύχη στα χέρια της, καθώς, εφόσον πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου και θα προκριθεί αυτομάτως στον επόμενο γύρο.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη στις 17:00 και καλύπτεται τηλεοπτικά από το ΕΡΤ Sports 2.