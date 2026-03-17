Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Δανία για τα προκριματικά του Eurobasket 2027
Που θα δείτε την μάχη της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ γυναικών απέναντι στην Δανία για τα προκριματικά του Eurobasket 2027.
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ Γυναικών μετράει αντίστροφα για τη διεξαγωγή του κρίσιμου αγώνα της Τρίτης 17/03 με τη Δανία στο «Ιβανώφειο» στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου προκριματικού γύρου του Eurobasket 2027.
Μοναδικός στόχος είναι η νίκη που θα της δώσει την πρόκριση στη Β’ Προκριματική Φάση και μπορεί να τον πετύχει με την συμπαράσταση και του κόσμου της Θεσσαλονίκης.
Η γαλανόλευκη, μετά την άνετη επικράτηση απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία με το εμφατικό 101-47, κρατάει την τύχη στα χέρια της, καθώς, εφόσον πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου και θα προκριθεί αυτομάτως στον επόμενο γύρο.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη στις 17:00 και καλύπτεται τηλεοπτικά από το ΕΡΤ Sports 2.