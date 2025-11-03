Σπορ Αστέρας Τρίπολης ΟΦΗ Ποδόσφαιρο Super League 1 Αθλητικές Μεταδόσεις

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Αστέρα AKTOR με τον ΟΦΗ

Πού θα δείτε την αναμέτρηση που κλείνει την αυλαία της ένατης αγωνιστικής στην Super League.

Με μία πολύ σημαντική αναμέτρηση κλείνει η αυλαία της ένατης αγωνιστικής στην Super League, μιας και ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», σε ένα ματς με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Το παιχνίδι έχει ώρα έναρξης στις 17:00 και έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime.

