Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Ολυμπιακού στο «Καραϊσκάκης» απέναντι στον Πανσερραϊκό

Επιστροφή στη δράση για τη Super League καθώς σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.



Η αρχή γίνεται στις 18:00, με τον νταμπλούχο Ελλάδας, Ολυμπιακό, να υποδέχεται στο Φάληρο τον Πανσερραϊκό, λίγες μέρες πριν το ματς με την Πάφο για τη League Phase του Champions League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD.



Στις 20:00, ο Άρης, με τον Μανόλο Χιμένεθ να κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο, φιλοξενείται στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.



Την ίδια ώρα, στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Βόλο, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 2HD.

Και ο μπασκετικός Ολυμπιακός στην «μάχη»

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του, πραγματοποιώντας φιλικά παιχνίδια και κάνοντας συνεχόμενες προπονήσεις, παρουσία όσων παικτών δεν έχουν αυτή την στιγμή Εθνικά καθήκοντα.



Η αποστολή των «ερυθρόλευκων», βρίσκεται αυτή την στιγμή στην Κύπρο, προκειμένου να αγωνιστεί στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», όπου λαμβάνουν μέρος και η Μονακό, ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρί.



Σήμερα (13/9) και ώρα 18.00, ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του θα τεθούν αντιμέτωποι με τη γαλλική ομάδα, για την πρώτη αγωνιστική ημέρα του τουρνουά.



Ολυμπιακός - Μονακό (13/9) - 18.00 / COSMOTE SPORT 4

Όλη η ευρωπαϊκή δράση της ημέρας

Η δράση έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον στους απανταχού φιλάθλους.



Από το σημερινό πρόγραμμα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των μεγάλων ομάδων.



Στην Αγγλία, ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Άρσεναλ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία ξεκινάει στις 14:30 και μεταδίδεται από το Novasports Premier League.



Στην Ιταλία, το ντέρμπι της Γιουβέντους με την Ίντερ δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα, σε μια αναμέτρηση που ξεκινάει στις 19:00 και μεταδίδεται από το Cosmote Sport 9 HD.