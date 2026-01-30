Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν για τη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Γαλλία και συγκεκριμένα την Λιόν για να αντιμετωπίσει την Βιλερμπάν, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Το «τριφύλλι» καλείται να αγωνιστεί χωρίς τον αστέρα του στα γκαρντ, Κέντρικ Ναν. Ωστόσο, η γαλλική ομάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και τρέχει ένα αρνητικό σερί 5 αγώνων. Από την άλλη, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν «κάθεται» στην 9η θέση με ρεκόρ 14-10 και θέλει τη νίκη για να ανέβει και να διεκδικήσει τις θέσεις που του παρέχουν το πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση του θεσμού.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:45 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.

Το πρόγραμμα της ημέρας

20:30, Μονακό - Βίρτους Μπολόνια, Novasports 4HD

21:00, Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι, Novasports Start

21:30, Μπασκόνια - Ζαλγκίρις Κάουνας, Novasports 5HD

21:45, Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός, Novasports Prime